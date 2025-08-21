Un muerto al chocar una moto contra un coche en Almàssera El conductor del turismo causó el accidente al realizar un giro indebido en un tramo de línea continua, según las investigaciones de la Policía Local de Almàssera

Javier Martínez Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 14:49

Un hombre de 43 años de edad falleció el martes por la tarde en Almàssera al sufrir un accidente de moto por un giro indebido que realizó, presuntamente, el conductor de un coche. La motocicleta que conducía la víctima colisionó contra el lateral del turismo, y el hombre sufrió lesiones incompatibles con la vida, según informaron fuentes médicas.

Tras recibir el aviso del accidente, una patrulla de la Policía Local de Almàssera y otra de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima y regular la circulación. También acudió un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al motorista, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales.

El accidente tuvo lugar sobre las 20 horas del martes a la altura del número 54 de la avenida del Mar, una travesía que registra mucho tráfico. La Policía Local de Almàssera realizó el atestado para determinar las causas de la colisión.

Según las primeras investigaciones, el conductor del coche habría realizado un giro indebido en un tramo de línea continua, sin percatarse de la circulación del motorista, y este último chocó contra un lateral del turismo.

Los agentes de la Policía Local de Almàssera inspeccionaron de forma minuciosa la calzada, la motocicleta y el coche, tomaron declaración a los testigos y realizaron fotografías de los dos vehículos siniestrados. El conductor del coche, que resultó ileso, dio negativo en la prueba de alcoholemia que le realizó un agente.

La víctima residía en la localidad de Bonrepòs i Mirambell. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde un forense realizó la correspondiente autopsia al día siguiente, según informaron fuentes jurídicas.