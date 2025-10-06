Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
Disparo de unos fuegos artificiales nocturnos. Irene Marsilla

El puente de Monteolivete, escenario elegido de nuevo para el castillo del 9 d'Octubre

Pirotecnia Mediterráneo firmará el espectáculo nocturno con 819 kilos de pólvora y Tamarit la mascletà posterior a la procesión cívica

L. S.

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:01

Comenta

El puente de Monteolivete volverá a ser el escenario elegido para disparar la pólvora que iluminará Valencia con motivo de la festividad del 9 d'Octubre. La cita será a última hora de la 'vespra' de la fiesta, concretamente el 8 de octubre, a las 23.59 horas.

El espectáculo de este año se ha confiado a Pirotecnia del Mediterráneo, que se encargará de llenar el cielo de la ciudad de luz y color.

En cuanto al espectáculo del mediodía del 9 d'Octubre, la tradicional mascletà tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento, después de la procesión cívica, y estará a cargo de Pirotecnia Tamarit.

Como ha explicado el concejal de Fallas, la ciudad de Valencia acogerá estos dos espectáculos pirotécnicos, «en el marco del compromiso del Ayuntamiento de preservar y celebrar la tradición pirotécnica valenciana, e integrarla, de forma activa, en todas las festividades de la ciudad».

El concejal ha indicado que el espectáculo nocturno de Pirotecnia del Mediterráneo será de gran formato y contará con un diseño creado, específicamente para esta celebración.

«Con una carga de 819 kilos de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante», ha asegurado el edil, tras recordar que la empresa, con sede en Vilamarxant, viene de participar recientemente en el prestigioso Festival de Fuegos Artificiales de Cannes, «donde representó a la pirotecnia española ante un elenco de firmas europeas de referencia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  9. 9

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El puente de Monteolivete, escenario elegido de nuevo para el castillo del 9 d'Octubre

El puente de Monteolivete, escenario elegido de nuevo para el castillo del 9 d&#039;Octubre