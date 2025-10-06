El puente de Monteolivete, escenario elegido de nuevo para el castillo del 9 d'Octubre Pirotecnia Mediterráneo firmará el espectáculo nocturno con 819 kilos de pólvora y Tamarit la mascletà posterior a la procesión cívica

L. S. Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 16:01 Comenta Compartir

El puente de Monteolivete volverá a ser el escenario elegido para disparar la pólvora que iluminará Valencia con motivo de la festividad del 9 d'Octubre. La cita será a última hora de la 'vespra' de la fiesta, concretamente el 8 de octubre, a las 23.59 horas.

El espectáculo de este año se ha confiado a Pirotecnia del Mediterráneo, que se encargará de llenar el cielo de la ciudad de luz y color.

En cuanto al espectáculo del mediodía del 9 d'Octubre, la tradicional mascletà tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento, después de la procesión cívica, y estará a cargo de Pirotecnia Tamarit.

Como ha explicado el concejal de Fallas, la ciudad de Valencia acogerá estos dos espectáculos pirotécnicos, «en el marco del compromiso del Ayuntamiento de preservar y celebrar la tradición pirotécnica valenciana, e integrarla, de forma activa, en todas las festividades de la ciudad».

El concejal ha indicado que el espectáculo nocturno de Pirotecnia del Mediterráneo será de gran formato y contará con un diseño creado, específicamente para esta celebración.

«Con una carga de 819 kilos de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante», ha asegurado el edil, tras recordar que la empresa, con sede en Vilamarxant, viene de participar recientemente en el prestigioso Festival de Fuegos Artificiales de Cannes, «donde representó a la pirotecnia española ante un elenco de firmas europeas de referencia».