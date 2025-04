Puente dice ocho meses después que no hay acuerdo sobre el soterramiento de Serrería

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible deja sin fecha el soterramiento de las vías de Serrería, una cuestión muy ansiada por el Ayuntamiento de ... Valencia y, en teoría, acordada el pasado verano. Tal como confirman fuentes del departamento que dirige Óscar Puente, «mientras no esté el túnel pasante no se podrá acometer Serrería». «No por capricho. Simple y llanamente porque se cortaría el Corredor Mediterráneo», aseguran las mismas fuentes. Varios ingenieros consultados por este diario indican que se podría acometer la obra sin cortar las vías.

Desde el ministerio explican que no han recibido ninguna documentación desde junio de 2024. «Sólo presentaron una propuesta inviable, se les dijo que no y no han enviado ningún papel más», aseguran desde Madrid, por lo que la conversación entre María José Catalá y Puente queda en nada. Lo llamativo de esto es la cronología del acuerdo (o presunto acuerdo): el día 22 de julio el ministro Puente visita Valencia para presentar la autopista ferroviaria entre Madrid y el cap i casal. Es ahí donde, en teoría, se llega al acuerdo de acometer un soterramiento de las vías hasta Moreras, en lugar de hasta más allá de la CV-500 como quería el Consistorio o de no soterrarlas en absoluto como proponía el ministerio. Dos días después, el 24 de julio, la alcaldesa da la buena nueva en una visita a la pasarela ciclopeatonal de Benimàmet.

Es ahora, ocho meses después, cuando el ministerio desvela que nunca hubo ningún acuerdo. «Por aquí no ha llegado ni un papel desde junio», aseguran fuentes del departamento, se preguntan «por qué tiene el Ayuntamiento de Valencia tanto empeño en algo que es una operación urbanística». «No están tan interesados por otros temas ni por otras obras», aseguran. Sin embargo, este diario ha tenido acceso a documentación que revela que el 11 de septiembre del pasado año, el Consistorio remitió a la Subidrección General de Planificación Ferroviaria, a la Oficina de Registro del ministerio, a la Dirección General del Sector Ferroviario y a la Secretaría General del ministerio los informes municipales solicitados para el estudio de prolongación sur del túnel de Serrería.

Así las cosas, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha mostrado sorprendida ante esta decisión. «Es la primera vez que escucho esta excusa. Durante dos años, nunca, en ningún momento, el ministerio nos ha planteado esta situación. De hecho, el canal de acceso se está desarrollando con absoluta normalidad y continúa el tráfico ferroviario. Por tanto, no acabamos de entender cómo esto podría perjudicar el tráfico ferroviario cuando se están haciendo unas obras en el canal de acceso», ha señalado.

«Las tres soluciones del soterramiento de la Serrería las planteó el mismo ministerio y no el Ayuntamiento de Valencia; el estudio informativo lo arrancó el ministerio y ya estaba previsto el túnel pasante. Creo que esto suena a excusa de mal pagador y muy cobarde», ha señalado la alcaldesa de Valencia. Catalá ha criticado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible por no recibirla para dar un impulso al soterramiento de las vías y le ha reprochado que a ella, en dos ocasiones, «personalmente, cara a cara», le había dicho que iban «adelante» con el proyecto.

La alcaldesa viene recordando la importancia de abordar con el Gobierno el proyecto de soterramiento de las vías de Serrería, una actuación urbanística «fundamental para la fachada marítima de la ciudad, para el PAI del Grao y la prolongación del cauce del río Turia hasta el mar». «En cualquier caso, en el próximo pleno del Ayuntamiento se va a plantear este tema para que todo el mundo se moje. Creo que jugar al gato y al ratón se va acabando», ha concluido.

Dudas entre los ingenieros

Mientras, desde el sector de la ingeniería, fuentes consultadas por este periódico han mostrado su extrañeza ante el condicionante apuntado ahora por el Ministerio de Transportes ya que la obra podría acometerse con el tráfico ferroviario en circulación, al igual que se ha hecho con el canal de acceso (una obras de mayores dimensiones y complejidades). Sí que podría establecerse algún corte durante fines de semana o en algún momento puntual en la fase final de conexión.

En este sentido, cabe recordar que el pliego publicado en julio de 2019 por el ministerio sobre el estudio informativo para prolongar el túnel de Serrería recogía, respecto al trazado, que se deben estudiar todas las alternativas y, además, «se deberán analizar las situaciones provisionales durante la ejecución de la obra, tanto viarias como ferroviarias para la construcción de las distintas alternativas». Y añade el pliego: «este análisis será de mayor detalle en lo relativo a las afecciones a la línea ferroviaria existente, de manera que se minimice la afección al servicio ferroviario; se procurará que permanezca en funcionamiento en todo momento.