Catalá insta al Gobierno a retomar el soterramiento de las vías de Serrería tras la dana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha vuelto a levantar la bandera para soterrar las vías del enclave ferroviario de Serrería, una reivindicación ... histórica de los barrios costeros del sur de la ciudad. Catalá ha comentado que la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, para supervisar los avances del canal de acceso del Corredor Mediterráneo hubiese sido una buena oportunidad para relanzar el proyecto tras la dana. No obstante, la primera edil ha denunciado que el Gobierno no ha invitado al acto ni al Ayuntamiento ni al Consell pese a financiar entre ambas instituciones la mitad de la infraestructura.

«Me gustaría que el ministro nos diera algo de luz sobre la posibilidad de abordar el proyecto de Serrería porque desde septiembre tiene toda la documentación que nos pidió el Ministerio y no hemos recibido respuesta», ha afeado Catalá. La alcaldesa ha insistido en que esta reivindicación se la hubiese trasladado «personalmente» al propio Puente «como lo he hecho en las últimas dos ocasiones que ha venido», pero que, «por desgracia», esta vez no lo podrá hacer después de que el Ejecutivo no haya invitado al Consistorio.

La primera edil se ha mostrado comprensiva con el hecho de que la dana haya supuesto un «cambio de la hoja de ruta en muchísimas cuestiones» para todas las administraciones. Eso sí, ha vuelto a cargar contra el ministro de Transportes bajo el argumento de que «ya que tiene tiempo para visitar las obras del canal de acceso, imagino que habrá tenido tiempo para revisar la documentación».

Catalá ha reiterado la importancia de la respuesta e interlocución de Transportes para con el Ayuntamiento en esta cuestión. De hecho, ha resaltado sobremanera el hecho de si será una obra que se va a cofinanciar del mismo modo que se ha hecho con las obras del canal de acceso. La alcaldesa también ha enfatizado la importancia que tiene esta infraestructura para la fachada marítima de la ciudad. «Fundamentales para el PAI del Grao, fundamentales para la prolongación del cauce del río, del antiguo cauce del río y su llegada a la fachada marítima, fundamentales para el desarrollo de esta zona de la ciudad», ha sentenciado.

«Así que sí me gustaría al menos, ya que no tenemos el placer de acompañarle y no tiene el gusto de invitarnos, que tenga la amabilidad de respondernos», ha atacado contra Puente.

Cabe recordar que el desplante del Gobierno sobre la Generalitat y el Ayuntamiento en el acto del canal de acceso adquiere todavía más relevancia cuando se trata de una infraestructura que se ha cofinanciado. El reparto de su coste se ha repartido de la siguiente manera, recayendo sobre el Consistorio y el Consell la mitad del importe, con el 25% cada una para cada institución, mientras el Ejecutivo se hace cargo del 50% restante.