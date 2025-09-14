El PSPV ve «ridículo» el anuncio de Catalá de llevar los maceteros de la plaza del Ayuntamiento a colonias de gatos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha tildado de «ridículo» el anuncio de convertir los maceteros de la plaza del Ayuntamiento en gateras ... adelantado por LAS PROVINCIAS y ha considerado que se trata de «una de las cosas que mejor demuestran que María José Catalá no tiene proyecto y que su mandato está siendo un fraude».

«Pocas cosas demuestran más que la señora Catalá no tiene modelo para la ciudad que uno de sus grandes anuncios tras dos años en la Alcaldía sea cambiar los maceteros que peatonalizaron la plaza del Ayuntamiento por otros, en lugar de hacer la obra de peatonalización definitiva que ya está reconociendo con hechos que no va a tener terminada», ha afirmado.

Para el portavoz socialista, «lo que está haciendo María José Catalá es no impulsar absolutamente ninguna transformación en la ciudad de Valencia y está reconociendo que, por mucho que haya criticado la peatonalización blanda de la plaza del Ayuntamiento, no había nada más feo que tenerla llena de coches».

En esta línea, ha manifestado que a la alcaldesa «probablemente lo que le gustaría es que volvieran los coches a circular por la plaza, pero como tampoco se atreve a eso, se limita a anunciar una medida estética para intentar parecer que ha hecho algo cuando no está haciendo nada». «Hasta para retirar unos maceteros va a tardar más de dos años», ha ironizado Sanjuan y ha lamentado «que la reforma de la plaza esté paralizada y no responda a los que decidieron los vecinos y vecinas».