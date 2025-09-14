Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maceteros de la plaza del Ayuntamiento que se destinarán a colonias de gatos. IRENE MARSILLA

El PSPV ve «ridículo» el anuncio de Catalá de llevar los maceteros de la plaza del Ayuntamiento a colonias de gatos

Sanjuan critica que el equipo de gobierno no haya retirado este mobiliario urbano en dos años de mandato para la peatonalización definitiva del kilómetro cero de la ciudad

S. V.

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:19

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha tildado de «ridículo» el anuncio de convertir los maceteros de la plaza del Ayuntamiento en gateras ... adelantado por LAS PROVINCIAS y ha considerado que se trata de «una de las cosas que mejor demuestran que María José Catalá no tiene proyecto y que su mandato está siendo un fraude».

