El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos

Los maceteros de la plaza del Ayuntamiento, el sello que dejó el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi en el punto cero de la capital, ... desaparecerán en un plazo de cuatro meses, como anunció este jueves la alcaldesa María José Catalá en el debate sobre el estado de la ciudad. La desaparición de los maceteros no implica su destrucción, sino que se van a reconvertir para otros usos que nada tienen que ver con lo ornamental y que seguramente hará que sean mucho más prácticos. Los bloques de hormigón de Grezzi se reciclarán para usarse en las colonias de gatos como casas para los animales. El segundo de los usos previstos será como delimitadores en determinadas zonas exteriores de aparcamiento en Valencia.

«Pasaremos de la plaza de los maceteros feos a la plaza del museo Sorolla», señaló Catalá durante su intervención en el debate. Y para ello, la alcaldesa y su equipo contarán con la opinión de los expertos que integran el Consejo Asesor de Urbanismo, un ente que preside la propia alcaldesa y que está integrado por profesionales de reconocido prestigio en urbanismo y arquitectura como Carlos Lamela, José María Ezquiaga, Marina Sender, Alejandro Escribano y Fran Silvestre. En la presentación de este consejo, el concejal y vicepresidente del órgano, Juan Giner, señaló que el objetivo es que participen y su opinión se tenga en cuenta en todos los trabajos que afecten a la Valencia del futuro.

En total se van a retirar 192 maceteros, todos los que están distribuidos por la plaza del Ayuntamiento y por la calle Marqués de Sotelo. El nuevo proyecto urbano para la plaza del Ayuntamiento incluye la colocación de un máximo de 170, que nada tienen que ver con los actuales y que el comité de expertos ayudará a su elección. El objetivo es que su diseño esté a la altura del lugar emblemático que es el centro del cap i casal.

En la ciudad hay más de medio millar de colonias de felinos y el Ayuntamiento es el responsable del cuidado de esos gatos callejeros. De hecho, y con una inversión de 40.000 euros, en uno de los edificios de la plaza de Zaragoza se ha habilitado un centro para esterilizar felinos con el fin de mantener bajo control a estos animales. Ahora, con el reciclaje de los maceteros que validó Grezzi en la plaza el objetivo es mejorar el hábitat urbano de los gatos, para que se puedan sentir más protegidos.

Además de para diversos usos en las colonias felinas, la idea es que una parte de los 192 maceteros que se van a reutilizar se destinen también para delimitar los aparcamientos que se van a ubicar en el exterior de la ciudad. Lo que está descartado es que se ubiquen en las barriadas de la ciudad, ya que la estética, según el gobierno del Ayuntamiento, no tiene los mínimos exigidos para ser elementos ornamentales, por lo que se ubicarán en solares que sirvan de estacionamiento.

Los actuales maceteros de la plaza del Ayuntamiento, que el Rialto siempre defendió que eran de carácter provisional aunque nunca los retiró, se convirtieron en el centro de las críticas, tanto por su estética como por su simpleza y precio. Unos bloques de hormigón, más propios de una canalización subterránea de colectores y poco ajustados a un proyecto ornamental. Los maceteros, según denunció la propia Catalá cuando era la portavoz del PP en el Ayuntamiento, costaron alrededor de 1.000 euros la unidad, un gasto que se consideró excesivo.

El proyecto de remodelación de la plaza del Ayuntamiento lo ejecutó La Paisatgeria, en una adjudicación que no estuvo exenta de polémica. En el proyecto, los maceteros que se instalaron incumplían claramente las condiciones del proyecto que redactó la EMT. Todos los modelos, en sus diferentes tamaños, debían estar formados por una jardinera cilíndrica, con el escudo grabado de la ciudad en el anillo inferior, con una cubeta inferior de fibra de vidrio con distinta capacidad de litros, base de acero galvanizado con patas regulables de acero inoxidable y acabado exterior pintado con acrílico con distintas características para que resistan a la intemperie. En cuatro meses, los maceteros actuales de la plaza, tendrán nuevos usos.