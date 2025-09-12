Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los maceteros de la polémica que servirán de casas para gatos. JL BORt

El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos

Las jardineras de hormigón se reutilizarán como casas para los felinos y otras se usarán para delimitar estacionamientos en solares del exterior de Valencia

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:46

Los maceteros de la plaza del Ayuntamiento, el sello que dejó el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi en el punto cero de la capital, ... desaparecerán en un plazo de cuatro meses, como anunció este jueves la alcaldesa María José Catalá en el debate sobre el estado de la ciudad. La desaparición de los maceteros no implica su destrucción, sino que se van a reconvertir para otros usos que nada tienen que ver con lo ornamental y que seguramente hará que sean mucho más prácticos. Los bloques de hormigón de Grezzi se reciclarán para usarse en las colonias de gatos como casas para los animales. El segundo de los usos previstos será como delimitadores en determinadas zonas exteriores de aparcamiento en Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  5. 5 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  6. 6 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  7. 7

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  8. 8 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  9. 9

    Los exclusivos eventos de Rosa Castellví y José María Pacheco en Xàbia
  10. 10 Una mujer con cáncer consigue la pensión por incapacidad permanente total después de que la Seguridad Social se la denegara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos

El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos