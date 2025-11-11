Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La concejala Julia Climent, en una rueda de prensa sobre presupuestos participativos. Ayto. Valencia

Los proyectos finalistas de los presupuestos participativos de Valencia reciben más de 110.402 votos, un 25% más que con Ribó

Los vecinos han votado sobre 458 propuestas que pasaron las fases preliminares y que han validado los técnicos municipales

L. S.

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Más concurridos que nunca. Así han sido los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valencia de la presente edición.

Los proyectos finalistas han recibido el ... apoyo de más de 110.000 votos de los vecinos de la ciudad de Valencia en unas votaciones en las que, a diferencia de la anterior edición, ha sido posible el voto presencial, además del telemático.

