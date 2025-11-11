Los proyectos finalistas de los presupuestos participativos de Valencia reciben más de 110.402 votos, un 25% más que con Ribó

Más concurridos que nunca. Así han sido los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valencia de la presente edición.

Los proyectos finalistas han recibido el ... apoyo de más de 110.000 votos de los vecinos de la ciudad de Valencia en unas votaciones en las que, a diferencia de la anterior edición, ha sido posible el voto presencial, además del telemático.

La concejala de Participación, Acción Vecinal y Pedanías, Julia Climent, se ha mostrado muy satisfecha por la elevada implicación de los vecinos de Valencia en esta nueva edición, con un 25% más de participación en número de votos que en la anterior convocatoria.

También se ha registrado el mayor número de ciudadanos que han participado en las votaciones. «De esta forma queda muy claro que desde el actual gobierno apostamos por la participación de los vecinos en la gestión municipal», explica Julia Climent.

A esta fase final de los presupuestos participativos VLCParticipa pasaron a votación un total de 458 propuestas ciudadanas, tras su validación técnica, jurídica y presupuestaria por los diferentes Servicios municipales.

Los vecinos ciudadanos pudieron votar desde el 10 de octubre hasta el 7 de novembre, cerca de un mes de plazo durante el cual se podía votar tanto telemática como físicamente, para dar la opción del voto presencial a aquellas personas que prefieren esta modalidad.

Al cierre del plazo el pasado día 7 de novembre, se registraron un total de 110.402 votos, de los que 1.058 se emitieron de manera presencial en las sedes de las Juntas Municipales y en todas las Alcaldías pedáneas.

En la anterior edición de los presupuestos participativos, que organizó el anterior gobierno de Compromís y PSOE, se registraron 75.968 votos, todos ellos telemáticos, ya que no hubo posibilidad de votación presencial. Esto supone, que la actual edición, la primera organizada por el gobierno de PP y Vox, ha alcanzado un 25% más de votos que en la anterior.

«Hemos hecho un esfuerzo en publicidad, difusión e información a la ciudadania en esta nueva edición, para facilitar y fomentar la participación en el proceso y, sobre todo, para que los proyectos ganadores cuenten con el mayor respaldo vecinal», añade Climent.