Solar en el que se levantará el proyecto de coliving en Benicalap. J. L Bort

Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá

Una gestora opta por levantar un coliving donde estaba proyectado un bloque de alquiler vacacional

Javier Gascó y Kike Cervera

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:53

«Un bloque de 85 viviendas de uso turístico a menos de cinco minutos del Nou Mestalla». Hay que reconocer que la promoción era inmejorable. ... Sin embargo, nunca se convertirá en una realidad. Y no porque el nuevo feudo valencianista no vaya a ver la luz, sino porque Talvion, la gestora de capital valenciana especializada en inversiones inmobiliarias que se encontraba detrás del proyecto planteado para el barrio de Benicalap, se ha visto obligada a buscar una alternativa ante la moratoria del Ayuntamiento de Valencia para poner control sobre los pisos de uso turístico.

