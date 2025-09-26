Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá

«Un bloque de 85 viviendas de uso turístico a menos de cinco minutos del Nou Mestalla». Hay que reconocer que la promoción era inmejorable. ... Sin embargo, nunca se convertirá en una realidad. Y no porque el nuevo feudo valencianista no vaya a ver la luz, sino porque Talvion, la gestora de capital valenciana especializada en inversiones inmobiliarias que se encontraba detrás del proyecto planteado para el barrio de Benicalap, se ha visto obligada a buscar una alternativa ante la moratoria del Ayuntamiento de Valencia para poner control sobre los pisos de uso turístico.

Promotores e inversores se han visto obligados a reinventarse ante la medida propuesta por María José Catalá, que en su primer año en vigor ha conseguido reducir el número de viviendas de uso vacacional en todos los barrios del 'cap i casal'.

«El turístico es un mercado que funciona y que puede desarrollarse, pero la realidad es que en Valencia está completamente paralizado», explica José Solero, consejero delegado de Talvion.

Su propio ejemplo es la muestra de que en la actualidad resulta incluso más sencillo buscar una opción alternativa que hacerse con una licencia para abrir un nuevo alojamiento de uso vacacional en la ciudad.

El mercado turístico es uno de los que trabaja la compañía, anteriormente conocida como White Investing. De hecho, ya cuenta con los permisos necesarios para lanzar un complejo de apartamentos turísticos similares a los que planteaba para el barrio de Benicalap en la ciudad de Málaga, donde hace un mes entró en vigor la moratoria de tres años para frenar la expansión de viviendas de este tipo.

En Valencia la firma optar por un camino distinto que garantice «una mayor seguridad jurídica» de cara a los futuros inversores. En esa línea, la gestora se ha decantado por modificar por completo su plan inicial y levantar un coliving en el solar en el que estaba previsto el bloque de pisos turísticos, ubicado en la calle Florista.

La propuesta pasa por levantar un edificio de 85 habitaciones de entre 30 y 40 metros cuadrados cada una para sacarlas al mercado de alquiler de media estancia. La idea de Talvion es que el proyecto tenga un coste de 8 millones de euros y que pueda ver la luz en el primer trimestre de 2028. Para ello, la gestora de capital se encuentra en proceso de búsqueda de inversores que puedan estar interesados en el proyecto.

«Somos una gestora de capital. A nuestro cliente, que es el inversor, lo último que le podemos trasladar son riesgos. Cuando hay incertidumbre, buscamos alternativas», comenta Solero.

La búsqueda de nuevos rumbos es un comportamiento cada vez más común dentro del sector promotor valenciano ante las complicaciones que surgen en el mercado turísticos. Fuentes del sector aseguran que las compañías con proyectos en Valencia optan más por negocios residenciales, ya sea con modelos tradicionales como con modelos flexibles como el coliving, que por el alquiler de uso vacacional como respuesta a la moratoria de Catalá.