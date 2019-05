La presencia de chinches obliga a cerrar habitaciones en el Hospital Clínico de Valencia Personal sanitario en un pasillo del Hospital Clínico. / irene marsilla Los insectos pican a una usuaria y el personal sanitario advierte de que ya se ha producido esta situación otras veces DANIEL GUINDO Valencia Martes, 21 mayo 2019, 15:31

«Después de todo lo que hemos pasado, lo último con lo que nos hemos encontrado es una plaga de chinches». Leticia lleva varias semanas acompañando a su padre, ingresado en el Hospital Clínico de Valencia, y se muestra indignada por el periplo que tuvieron que vivir el pasado fin de semana, en el que fueron trasladados de habitación hasta en dos ocasiones por la presencia de estos molestos insectos. Fuentes del personal sanitario, además, confirman que no es la primera vez que ocurre, lo que obliga al cierre y a la desinfección de habitaciones, y genera malestar y quejas entre los pacientes y sus acompañantes.

La picadura de este insecto es especialmente molesta, como atestigua una usuaria del centro hospitalario que prefiere no revelar su identidad para evitar posibles represalias. El sábado por la noche, mientras estaba sentada en uno de los sillones previstos en las habitaciones para los acompañantes, comenzó a notar picaduras y detectó que presentaba distintos sarpullidos en los brazos. «Estaba toda comida de puntos rojos», relata su yerno. En ese momento, le invitaron a pasar por el servicio de Urgencias porque, en un primer momento, podría parecer que se trataba de una intoxicación alimentaria. Sin embargo, la usuaria en ese momento ya sospechaba de la picadura de algún insecto, puesto que ya había visto su presencia en la zona de la ventana de la habitación. El problema se dio en la quinta planta, en la zona de habitaciones de cirugía torácica, según indicaron fuentes de la Junta de Personal y de los propios trabajadores; una situación que no les resulta extraña puesto que hace unos meses, tal y como recordaron, se detectó otro «brote de chinches» en la zona de medicina interna en la que, de nuevo, se activó el protocolo de cierre de habitaciones y desinfección.

Desde la dirección del centro, por su parte, indicaron que «ante la sospecha de la posible presencia de algún insecto, este fin de semana se han bloqueado dos habitaciones y se han aplicado los protocolos para estos casos. No hay confirmación aún que se trate de chinches, no obstante se está actuando».

El foco se registró en una de las habitaciones de la zona de cirugía torácica, en la quinta planta del centro

En el momento en el que se detectó el problema, indican algunos de los afectados, los celadores acudieron para trasladar a los enfermos y sus familiares a otras habitaciones. Sin embargo, las molestias no habían terminado. «El domingo nos volvieron a llamar porque había sospechas de que la habitación en la que nos habían puesto también tuviera chinches, por lo que nos reubicaron de nuevo. Afortunadamente, la nueva habitación la acababan de limpiar y desinfectar y ya no tuvimos más problemas», relata Leticia, quien indica que a lo largo del fin de semana se tuvieron que cerrar varias habitaciones más por el mismo problema. Otras fuentes presenciales indicaron que cerraron una media docena de habitaciones. «Queremos poner una reclamación al hospital, esto no puede quedar así», señala la joven, visiblemente molesta por la situación. Sin embargo, tanto estos como otros afectados consultados por LAS PROVINCIAS de momento han evitado poner una reclamación y no lo harán, según indicaron, hasta que abandonen el hospital. Además, recuerdan conversaciones del personal sanitario en el que comentaban que a lo largo de la semana ya se había detectado la presencia de chinches o pulgas en alguna habitación.

En esta línea, fuentes sindicales agregaron también que «sucede a veces» y que los afectados suelen ser los acompañantes, puesto que el foco normalmente es el sillón de la habitación -la ropa de cama de los pacientes se cambia con mucha asiduidad-. «Cuando se detecta, el personal de sala llama a preventiva, se cierra la habitación y se activa el protocolo de desinfección, para lo que viene una empresa especializada», explicaron.