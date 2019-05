Payasospital celebra 20 años de sonrisas solidarias LP La ONG valenciana visita a 2.000 niños hospitalizados al mes MAR GUADALAJARA Lunes, 20 mayo 2019, 14:30

Flavia recuerda el día que a su hija le diagnosticaron leucemia como si lo hubiese vivido a cámara lenta. La noticia fue una bomba que cambió por completo su vida. «Tenía once años y nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, se trasladó al Hospital La Fe, donde la trataban», dice Fravia. Ella reconoce que estaba tan centrada en la enfermedad que «se me olvidó que mi hija seguía siendo una niña y nos obsesionamos en cuidarla, protegerla, en que no le pasara nada, pero ella anímicamente y psicológicamente lo pasaba mal». Dos años de tratamiento, de vivir entre el hospital y su casa, de sufrimiento y de dolor. Dos años que se hicieron más llevaderos para la pequeña gracias a los payasos de la ONG valenciana que hoy cumple 20 años.

Su intervención supone un complemento a las terapias y a los tratamientos médicos que reciben los menores en el hospital. El propio personal sanitario lo reconoce. «Son ellos quien muchas veces nos llaman cuando alguno de los pacientes tiene que pasar por un proceso doloroso o por una operación delicada», ha explicado el fundador y director de la ONG, Sergio Claramunt, durante la rueda de prensa de este lunes, con motivo del balance por su veinte aniversario.

La Flavia no ha sido capaz de expresar con palabras lo que sintió al ver la cara de su hija cuando los payasos llegaron a la habitación. «Es ahí cuando recuerdas que es una niña y no eres capaz de agradecer lo suficiente por lo que vale realmente esa sonrisa en ese momento. Los voluntarios fueron geniales, hacían una auténtica fiesta en el hospital y hasta mi hijo pequeño, que no había estado yendo, cuando fue no quería irse», ha narrado Flavia.

Los artistas de la organización reciben formación tanto en lo referente a la parte médica como la psicológica para poder hacer frente a situaciones dolorosas, como la pérdida de un paciente. Asimismo, se coordinan con el personal sanitario. «Las intervenciones están adaptadas a cada paciente y a cada situación, primero los payasos observa cuál es el estado de ánimo del niño, son ellos quien van guiándonos en cada intervención y finalmente es el propio menor el que decide, ser partícipe o espectador», explica Claramunt.

«Los niños no dejan de ser niños pese a estar enfermos, gracias a los payasos pueden seguir jugando, siguen teniendo un lugar un espacio que es solo suyo y les pertenece». Un espacio de diversión que se ha llevado a cabo principalmente en unidades como la oncología pediátrica, la planta de pediatría, la UCI o urgencias pediátricas.

Cumplen la veintena con más de 270.000 atenciones en ocho centros hospitalarios de la Comunitat

La asociación no lucrativa llega a los 20 años con un balance más que positivo. Durante su trayectoria en la ayuda a menores ingresados y a sus familias, han crecido como organización dejando huella en ocho hospitales de la Comunitat, entre los que están e Hospital Clínico, el Doctor Peset, La Fe, el General de Castellón y el de Elche.

Han llegado a las 270.000 atenciones a lo largo de estos años y una media de 2.000 menores visitados al mes. Están especializados en el tratamiento de pacientes con oncología pediátrica y la mayoría de sus intervenciones las realizan a niños con enfermedades agudas, son el 67%. Mientras el 33% restante son pacientes crónicos.

En el pasado ejercicio del año 2018, la ONG creció en todas las áreas con más pacientes visitados, más acompañantes atendidos y más artistas en su plantilla. Sergio Claramunt fundador y director artístico de Payasospital ha informado este lunes durante la presentación de la Memoria Anual que el año pasado se realizaron 18.165 atenciones, lo que supone un 44% más que en 2017. El resto de las intervenciones estuvieron dirigidas a sus acompañantes, normalmente los familiares.

Claramunt ha asegurado que en 2018 han conseguido recuperar la actividad que tenían antes de la crisis, llegando a uno de los registros más elevados, en lo que se alcanzaron las 27.233 atenciones anuales. También aumentaron las jornadas de trabajo, fueron 559, lo que supone un 53% más que durante el 2017 y más del doble que en 2016. La plantilla de artistas que visitan a los menores también ha crecido en 6 payasos, llegando a formar un grupo de intervención de 24 payasos.

Para el 2019, Payasospital prevé un aumento del 20% en el número de intervenciones terapéuticas en hospitales. Este crecimiento lo justifican con los buenos resultados alcanzados en el último año. Por ello, apuestan por mantener el ritmo de sus servicios.

Este año, la ONG incluye dos centros más a su ruta de visitas, el Hospital de Alcoy y el de Sagunto.

Buscan llenar las redes sociales de narices rojas

Visibilizar, ayudar y celebrar, esos son los objetivos de la organización. Por ello, lanzan un reto a todos los valencianos para llenar las redes sociales de narices rojas, con el hastag #retonariz. «Las narices rojas de Payasospital, están con quien tienen que estar, con los niños hospitalizados y sus familias, por eso pedimos que hoy todos hagamos un pequeño gesto, pongámonos una nariz roja par dar visibilidad a una realidad que está en nuestros hospitales, nosotros tenemos licencia para reír y esa es una parte de la terapia que muchos niños siguen necesitando», ha zanjado Claramunt.