La alcaldesa María José Catalá y la concejala de Deportes, Rocío Gil, en su visita a las obras del polideportivo de San Isidro. AYTO. VALENCIA

El polideportivo de San Isidro abrirá a finales verano del año que viene

Catalá resalta el «desbloqueo» sobre las instalaciones deportivas de Valencia tras una década «sin inversiones y sin mantenimiento»

P. A.

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:51

«Todas las instalaciones deportivas municipales nos las encontramos en un estado lamentable, después de una década sin inversiones y sin mantenimiento. Y, además, ... sin una situación jurídica correcta con sus gestores. Nos ha correspondido poner el acelerador, en los últimos dos años y medio, para que todos los barrios tengan las instalaciones deportivas que se merecen». Así se ha manifestado este jueves la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la visita a las obras del polideportivo municipal del barrio de San Isidro, que han supuesto una inversión del Ayuntamiento de más de ocho millones de euros. La previsión es que esta nueva instalación esté ya en marcha para la temporada deportiva 2026-2027, es decir, concluirán a finales del verano.

