La playa de La Garrofera de El Saler, entre cañas y árboles de la dana

Entre cañas y árboles de la dana arrastrados por el agua o el viento. Así pasan los días en la playa de La Garrofera de ... El Saler. Un bañista conocedor de esta parte del litoral de Valencia, alguien que con frecuencia pasea la zona se encontró ayer con el desolador paisaje que ofrece la playa. Cañas amontonadas en la línea que marcan las dunas y troncos de tamaño considerable ocupando la arena, un espectáculo que de inmediato sugiere que hay que limpiar. Mientras no llegue ese momento, quienes transitan la zona tienen que cuidar de que sus pasos no tropiecen con alguno de esos restos.

El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado que «como efecto del aire o de las corrientes del agua la duna se ha movido». Como consecuencia de ello, sobre la arena han quedado al descubierto restos de las cañas y los árboles que arrastró hasta el mar la trágica riada de octubre de 2024.

Un recorrido por la playa descubre que a lo largo de la misma si se sigue la línea de las dunas, delante de ellas se ven notorios depósitos de restos de cañas en una zona que está delimitada por un cordón.

El Consistorio ha explicado las razones por las que no se han retirado estos restos al señalar que se trata de una zona incluida en el Parque Natural de La Albufera, circunstancia que lleva a que si no hay declaración de urgencia por parte de la concejalía de Devesa Albufera no se puede intervenir. A esta cuestión desde el Consistorio han añadido que en el momento en el que se declare «la urgencia de la limpieza, la haremos». A todo ello han añadido que en estos momentos dado que es la época de anidamiento del Chorlitejo patinegro, un especie en protección, cualquier actuación en la zona es complicada.

La situación causa malestar entre los habitantes y veraneantes de la zona. Más allá de los puntos donde la concentración de cañas es mayor y donde hay presencia de troncos, algunos vecinos con los que ha hablado LAS PROVINCIAS aseguran que en la arena «hay muchos restos de cañas y de palos», como ha apuntado Juan Carlos. Éste bañista aseguraba esta mañana: «El otro día me pinché con una caña». A este testimonio añadía Lola Poveda su impresión sobre la zona: «Está muy dejada». Otras dos bañistas, Victoria Molina y Raquel Cercós, constataban esa misma realidad señalando que entre la arena «hay restos relativamente pequeños».

Se echa de menos una limpieza, podría decirse más a fondo. Pero la zona es la que es y las limitaciones para actuar ya las ha apuntado el Ayuntamiento. No hay que olvidar que ya a principios de junio la noticia saltó desde la cercana playa de El Perellonet cuando se conoció el mensaje que incluían las placas informativas colocadas por el Ayuntamiento de Valencia recomendando a los bañistas que no transitaran la zona descalzos: «Puede haber restos de astillas en la arena». Con ello se hace referencia a los restos de cañas arrastradas hasta la orilla del mar por la riada del 29 de octubre de 2024. Este domingo se cumplen ocho meses de la tragedia. En las playas de la ciudad sigue habiendo restos.