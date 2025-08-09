Un pabellón deportivo como vecino de Microsoft

Las antiguas naves industriales de la calle Juan Verdeguer, en el barrio del Grao, se han convertido en un polo de atracción para la innovación ... y la tecnología, con el próximo desembarco de Microsoft en el edificio de la Harinera, el funcionamiento desde hace meses en el mismo punto de un laboratorio de videojuegos con hasta 30 startups desarrollando proyectos, y con las ya naves consolidadas dedicadas a la cultura.

Además, a medio plazo, Microsoft tendrá como vecino un pabellón deportivo.

Si bien en la Harinera Microsoft instalará un centro de operaciones para el desarrollo y testeo a nivel mundial de tecnología aplicada al deporte, el entretenimiento y la salud, en la contigua nave que antaño pertenecía a Ership (empresa de navieros y armadores) la idea es destinar este espacio a un centro de gimnasia deportiva dependiente de la concejalía de Deportes.

En concreto, sería una nave que se dedicará a la práctica de la gimnasia artística, previsiblemente femenina, donde se desarrollarán modalidades olímpicas como barra, suelo paralelas o salto (potro), disciplinas que domina a la perfección medallistas como la gimnasta americana Simone Biles.

Se trata de una iniciativa que se empezó a diseñar en la legislatura anterior, pero sin que se pusiera en marcha, y que ahora podría coger de nuevo fuerza, ya que desde la concejalía de Deportes y desde la Fundación Deportiva llevan idea de trasladar esta iniciativa al servicio de Contratación.

Son dos las naves 'gemelas' Ership, construcciones industriales del año 1931, pero sólo una está adscrita al área de Deportes y es en esta, un espacio de 1.249 metros cuadrados que ahora está en desuso, donde se quiere impulsar el centro de gimnasia deportiva (artística) donde también la innovación será protagonista.

De hecho, hace tiempo se iniciaron conversaciones con la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana para colaborar en el diseño de la instalación, una federación que cuenta con dos clubes en Valencia, Gymval, que entrena en el polideportivo del Cabanyal y Antares, con sede en la Fuente de San Luis. Cabe destacar que en ambos casos cuentan con deportistas de proyección internacional.

Y, según fuentes consultadas, podría convertirse en un futuro en un centro de tecnificación gimnástica, pero eso sí, primero habría que poner en marcha las necesarias obras de rehabilitación de la nave.

No hay que olvidar que en el año 2023 ya se hablaba de que la estimación económica de estas obras de mejora rondaba la inversión municipal de 1,9 millones de euros.

Se trata de unas naves con una fachada en la calle Juan Verdeguer principal de labrillo visto con elementos ornamentales que conserva la esencia arquitectónica de las antiguas fábricas.

Décadas atrás esta zona era un área degradada y que incluso servía de refugio para personas sin hogar o con adicciones que se refugiaban en las naves abandonadas. Y en el caso del edificio de la Harinera, hay que recordar que incluso sufrió daños por un incendio.

Peticiones vecinales

La asociación de vecinos del Grao ya se reunió hace unos meses con la concejalía para conocer la iniciativa. «En principio se pensaba que las dos naves gemelas de Ership iban para espacio deportivo, pero al final sólo es en una de ellas». Los vecinos quieren consultar con Patrimonio para ver a qué servicio está adscrita la segunda.

«La verdad es que nos gustaría que una de las dos naves fuera para área deportiva de uso vecinal y con actividades que puedan atraer como la iniciación a la escalada, vía ferrata, parkour», indica Vicente Martínez, de la asociación de vecinos del Grao.

De igual modo, recuerdan que en la nave donde se tenía que hacer una reforma para acoger deportes urbanos como el parkour, en la próxima calle Noguera, todavía no se ha actuado.

Igualmente explica que lo que les gustaría es que el Ayuntamiento de Valencia les tuviera en cuenta a la hora de diseñar el Plan de Actuación Integral (PAI) del Grao.

«Nos gustaría que si, por ejemplo, tienen varias pastillas deportivas en los terrenos, pues que las unificaran o concentraran en un punto para que resultara una parcela mayor donde poder incluir un anillo exterior de pista de atletismo y que en la parte interior pudieran ir distintas modalidades deportivas con canchas para dar servicios diversos a los vecinos del barrio», añade Vicente Martínez.