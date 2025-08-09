Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros
Naves pendientes de rehabilitación en la calle Juan Verdeguer. J. L. Bort

Un pabellón deportivo como vecino de Microsoft

El Ayuntamiento de Valencia proyecta un centro dedicado a la gimnasia artística en una de las dos naves de Ership de Juan Verdeguer en el Grao

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:33

Las antiguas naves industriales de la calle Juan Verdeguer, en el barrio del Grao, se han convertido en un polo de atracción para la innovación ... y la tecnología, con el próximo desembarco de Microsoft en el edificio de la Harinera, el funcionamiento desde hace meses en el mismo punto de un laboratorio de videojuegos con hasta 30 startups desarrollando proyectos, y con las ya naves consolidadas dedicadas a la cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  4. 4

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  9. 9 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  10. 10 Un hombre intenta huir de un control de la Guardia Civil en Carlet con un kilo de cocaína en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un pabellón deportivo como vecino de Microsoft

Un pabellón deportivo como vecino de Microsoft