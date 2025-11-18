Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cruce de la avenida Pérez Galdós con Ángel Guimerà este lunes. Irene Marsilla

La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia

Las vías de salida hacia el Camí Nou de Picanya o la A-3 se saturan a primera hora de la mañana al estrecharse los carriles en esta arteria de la ciudad

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:26

Las obras en la ciudad de Valencia buscan mejorar la movilidad y bienestar general en la localidad. Los trabajos en Pérez Galdós, a la par ... que necesarios, suponen un estrés inevitable por la importancia que la avenida tiene para la movilidad en el cap i casal. El tráfico en la zona se ha visto saturado en puntos como la calle San Vicente o Giorgeta al no estar disponible la avenida donde se acometen los trabajos. Ahora, esas tareas han comenzado en el punto de la vía que cruza con la calle Ángel Guimerà, de Linares y Lorca, lo que ha provocado un estrechamiento de los carriles y complica el paso de vehículos, sobre todo en hora punta, que buscan salir de la ciudad por la A-3 o el Camí Nou de Picanya.

