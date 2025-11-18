La obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia

Las obras en la ciudad de Valencia buscan mejorar la movilidad y bienestar general en la localidad. Los trabajos en Pérez Galdós, a la par ... que necesarios, suponen un estrés inevitable por la importancia que la avenida tiene para la movilidad en el cap i casal. El tráfico en la zona se ha visto saturado en puntos como la calle San Vicente o Giorgeta al no estar disponible la avenida donde se acometen los trabajos. Ahora, esas tareas han comenzado en el punto de la vía que cruza con la calle Ángel Guimerà, de Linares y Lorca, lo que ha provocado un estrechamiento de los carriles y complica el paso de vehículos, sobre todo en hora punta, que buscan salir de la ciudad por la A-3 o el Camí Nou de Picanya.

Valencia ha amanecido este lunes con un nuevo punto complicado para el tráfico. Eran ya las ocho de la mañana y las obras de la avenida Pérez Galdós se han instalado en su cruce con las calles Ángel Guimerà, Lineares y Lorca. Muchos vehículos circulan por Ángel Guimerà con el objetivo de abandonar la ciudad, bien porque pasan por la calle Linares para conectar con la avenida del Cid y tomar la A-3, o bien con el desvío de la calle Lorca para tomar el Camí Nou de Picanya. Pues bien, en hora punta, este cruce se han convertido en un nuevo embudo.

Los autobuses apenas podían acometer el giro hacia Pérez Galdós, los cinco carriles de Ángel Guimerà quedaban bloqueados porque Lorca se estrecha hasta dos carriles en su inicio, y lo mismo para Linares, donde además se debía circular con mucha precaución por la presencia de maquinaria que trabaja en las obras de la avenida. Durante el arranque de la mañana, un o de los momentos donde más movilidad con vehículo privado suele haber, la zona ha sufrido la congestión habitual que producen los trabajos de urbanismo.

Se trata de una situación que se ha repetido desde las 8:00 horas hasta pasadas las 10 de la mañana. Estas horas suelen ser las más críticas para la ciudad en términos de movilidad, pues suele ser el momento de mayor saturación de las calles por los desplazamientos de trabajadores a su puesto o de familias que trasladan a sus hijos al colegio. En el caso de este cruce, son muchos los vehículos que llegan del centro en busca de una salida al oeste de la ciudad. Tanto aquellos que toman el paso subterráneo de Guillem de Castro, como otros que se desvían de la Gran Vía Fernando el Católico para entrar hacia Ángel Guimerá, son muchos los vehículos que recorren ese tramo cada mañana.

Con el paso de las horas, la situación se ha normalizado. De hecho, a eso de las 11.00 horas de este lunes la circulación había recuperado el ritmo habitual casi por completo. Cierto es que algunos giros se complican (sobre todo para grandes vehículos como autobuses o camiones) porque las vallas perimetrales de los trabajos invaden carriles de la calzada. Aún así, durante el resto de la jornada el tráfico ha rodado sin mayores problemas.

El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado que desde el inicio de las obras en Pérez Galdós existe un operativo reforzado de la Policía Local para regular el tráfico en los puntos donde más acepción provocan. Hasta ahora, era habitual ver patrullas en Giorgeta, así como en el Puente de Campanar. En este sentido, conforme los trabajos avanzan y las tareas se desplazan a otros puntos en conflicto, la vigilancia y seguimiento de las afecciones por parte de los agentes se ubica en función al avance de los trabajos. Por ello, es más que probable que en hora punta durante las mañanas la Policía Local vigile la intersección con Ángel Guimerà.

De hecho, el Ayuntamiento ha recordado que desde septiembre el operativo especial de de la Policía Local cuenta con un total de 52 agentes que se sitúan en las principales intersecciones de Pérez Galdós para evitar, precisamente, que los puntos calientes a causa de las obras provoquen bloqueos en la circulación. Del mismo modo, los agentes se ubican en estas localizaciones para indicar y hacer los desvíos hacia los itinerarios alternativos.

Desde el inicio de las obras «se activó un plan para coordinar la movilidad y urbanismos, así como los cortes de tráfico y, sobre todo, concienciar mucho a la ciudadanía para que utilice el transporte público o rutas alternativas. De momento, los datos del mes de julio ya confirmaron que los usuarios de estas avenidas ya han comenzado a utilizar los itinerarios alternativos dispuestos y señalizados», explicó el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, al presentar el dispositivo especial desde el mes de septiembre.

Con esta nueva situación, muchos particulares que circulen a primera hora de la mañana tendrán que hacerlo con tiempo al saber que en este punto se concentrará, al menos durante unos minutos, una gran cantidad de vehículos. Si no, se deberá buscar rutas alternativas para llegar a las salidas oeste de la ciudad, como ya han hecho muchos usuarios que solían hacer uso de la avenida Pérez Galdós tanto para entrar como para abandonar la ciudad.

Cabe recordar que, como ya publicó LASPROVINCIAS en los últimos meses, Pérez Galdós es una de las principales arterias viarias de la ciudad y circulaban más de 50.000 vehículos antes del comienzo de los trabajos. A este respecto, los trabajos que comenzaron en junio de este mismo año se realizan por tramos y la obra completa se espera que esté terminada en 14 meses, lo que supondría su fin tras el verano de 2026.

Esta actuación municipal es la mayor obra urbana de las dos últimas décadas en la ciudad de Valencia. La remodelación de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta se inició el pasado 30 de junio con el arranque de la primera fase en dos tramos opuestos de la zona afectada, el comprendido entre las calles San Vicente y Jesús y el delimitado entre el puente de Campanar y la calle Cartagena. Ahora, ya se encuentra en Ángel Guimerà.