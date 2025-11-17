Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques Al lugar se ha desplazado una ambulancia y varias dotaciones de la Policía Local

Héctor Esteban Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

Un espectacular accidente se ha producido sobre la una de la tarde en el cruce entre las calles Pérez Galdós, Tres Forques y Martínez Aloy. Al menos, se han visto implicados tres vehículos, que han quedado seriamente dañados en una colisión que todavía ha dificultado más el tránsito por una vía ya de por si congestionada por las obras que se están desarrollando desde hace meses.

La colisión se ha producido justo a la altura de la gran rotonda que distribuye el tráfico en Pérez Galdós hacia Martínez Aloy, la calle Cuenca y Tres Forques. Un vehículo de alta gama ha sido el más dañado ya que tenía importantes golpes tanto en la parte delantera como en la trasera.

De inmediato se han presentado ambulancias y varias dotaciones de la Policía Local, que han atendido a los posibles heridos y han realizados mediciones para valorar la situación y esclarecer lo sucedido. Otro de los vehículos tenía uno de los laterales totalmente destrozado.

El punto en el que se ha producido el accidente es muy conflictivo porque los dos carriles sentido avenida de la Giorgeta se han multiplicado en tres, uno en dirección hacia el cauce del río. Además, en ese punto se incorpora una gran cantidad de vehículos desde la calle Tres Forques, de la misma manera que otros buscan el centro de la ciudad. Además, hay un paso de peatones con semáforo intermitente y un carril habilitado para peatones, bicis y patinetes.