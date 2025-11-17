Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques

Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques

Al lugar se ha desplazado una ambulancia y varias dotaciones de la Policía Local

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Un espectacular accidente se ha producido sobre la una de la tarde en el cruce entre las calles Pérez Galdós, Tres Forques y Martínez Aloy. Al menos, se han visto implicados tres vehículos, que han quedado seriamente dañados en una colisión que todavía ha dificultado más el tránsito por una vía ya de por si congestionada por las obras que se están desarrollando desde hace meses.

La colisión se ha producido justo a la altura de la gran rotonda que distribuye el tráfico en Pérez Galdós hacia Martínez Aloy, la calle Cuenca y Tres Forques. Un vehículo de alta gama ha sido el más dañado ya que tenía importantes golpes tanto en la parte delantera como en la trasera.

De inmediato se han presentado ambulancias y varias dotaciones de la Policía Local, que han atendido a los posibles heridos y han realizados mediciones para valorar la situación y esclarecer lo sucedido. Otro de los vehículos tenía uno de los laterales totalmente destrozado.

El punto en el que se ha producido el accidente es muy conflictivo porque los dos carriles sentido avenida de la Giorgeta se han multiplicado en tres, uno en dirección hacia el cauce del río. Además, en ese punto se incorpora una gran cantidad de vehículos desde la calle Tres Forques, de la misma manera que otros buscan el centro de la ciudad. Además, hay un paso de peatones con semáforo intermitente y un carril habilitado para peatones, bicis y patinetes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2 Los famosos que han estado en Cheste
  3. 3 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  4. 4 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  8. 8 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  9. 9 Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia
  10. 10

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques

Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques