Turistas comiendo junto a la Lonja. JL Bort

Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas

Catalá desgrana en el debate del estado de la ciudad que se castigará con 3.000 euros a los clientes de prostitutas y el uso por guías turísticos de megáfonos que molesten

J. M.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:30

Entre las medidas que ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el debate sobre el estado de la ciudad, se encuentra la ... próxima aprobación de la nueva ordenanza de convivencia. El próximo año habrá multas de hasta 3.000 euros por comer junto a monumentos y bienes del patrimonio cultural y de la misma cantidad para quien orine en la calle en dichos entornos protegidos. También se sancionará a quienes formen parte de despedidas de soltero excesivamente ruidosas y con 1.500 euros por colocar carteles, adhesivos o similares en farolas, semáforos, señales, etc.

