Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas

Entre las medidas que ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el debate sobre el estado de la ciudad, se encuentra la ... próxima aprobación de la nueva ordenanza de convivencia. El próximo año habrá multas de hasta 3.000 euros por comer junto a monumentos y bienes del patrimonio cultural y de la misma cantidad para quien orine en la calle en dichos entornos protegidos. También se sancionará a quienes formen parte de despedidas de soltero excesivamente ruidosas y con 1.500 euros por colocar carteles, adhesivos o similares en farolas, semáforos, señales, etc.

Son algunas de las que ha ido desgranando la líder del gobierno municipal, en la que también se añaden multas a la prostitución, de hasta 3.000 euros por la solicitud, demanda, oferta y negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, una norma que ya contemplaba la ordenanza autonómica que puso en marcha el Botánico en 2022.

Además, el Ayuntamiento sancionará el botellón, es decir, el consumo de bebida de forma colectiva que impida el descanso de los vecinos y las acciones vandálicas en el uso del mobiliario urbano y del espacio público y multará la concentración de personas con ocasión de la celebración de actos privados como fiestas de despedidas que pongan en peligro la convivencia ciudadana por causar molestias en horario de 22:00 a 8:00 horas

Los guías turísticos son otro colectivo que aparece mencionado en la nueva normativa, ya que se multará a los que hagan uso de megáfonos en las concentraciones de grupos guiados con fines turísticos. «No vamos a mirar hacia otro lado ante quienes ensucien nuestras calles, vandalicen el mobiliario urbano y no respeten la convivencia ciudadana. Sean vecinos o turistas. Este equipo de gobierno no se va a poner de perfil», ha manifestado la alcaldesa.

El Consistorio quiere por tanto castigar a los incívicos y va a aumentar de forma considerable las multas a las conductas, como los comercios y locales que depositen los residuos fuera de las condiciones y horarios de recogida, con hasta 3.000 euros. Igualmente, se sancionará con la misma cantidad a quienes dejen los residuos fuera de los contenedores.