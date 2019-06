La nueva ordenanza, una desconocida a pie de calle Vecinos de Valencia piden más información sobre el texto | La Policía Local responde a las preguntas de los usuarios en el centro para evitar infracciones de la norma de movilidad que entró en vigor ayer ÁLEX SERRANO VALENCIA. Domingo, 9 junio 2019, 00:09

Dudas y mucho desconocimiento. Se puede decir que estas son las dos percepciones generales entre los vecinos de Valencia sobre la nueva ordenanza de movilidad, que entró en vigor a medianoche de ayer. Un recorrido por el centro de la ciudad en el primer día de funcionamiento de la norma elaborada por la concejalía de Movilidad que dirige el edil en funciones Giuseppe Grezzi demuestra que falta pedagogía entre todo tipo de usuarios: peatones, ciclistas o conductores de turismo, motocicletas o patinetes eléctricos.

Y es que el texto incluye muchas novedades respecto a la circulación en la ciudad. Tantas que la Policía Local de Valencia ha decidido que no va a multar a una comunidad muy particular: los conductores de patinete eléctrico. Este nuevo medio de transporte, cuya implantación en Valencia únicamente empezó a ser masiva después del pasado verano, ha llegado a la ciudad para quedarse, pero los usuarios lamentan la falta de información respecto a por dónde deben circular. Por eso, el Cuerpo municipal ha decidido que no sancionará a los infractores hasta septiembre. Cabe recordar que este tipo de vehículos sólo pueden circular por carriles bici a 20 km/h, por aceras bici a 15 y por zonas peatonales a 10, siempre dejando un paso franco de dos metros a su alrededor para evitar accidentes y extremando las precauciones.

Lo cierto es que ayer, en un paseo por el centro de la ciudad, era fácil comprobar de primera mano la falta de información entre los usuarios. Los agentes que custodian el acceso al Ayuntamiento de Valencia bajo el balcón se afanaban en explicar a los ciclistas que no podían ir por las aceras, conminándoles a bajar del vehículo e ir andando. Las bicicletas pueden circular por la calzada aunque haya carril bici, por lo que se ha eliminado la obligatoriedad de rodar por este tipo de viales reservados. Además, en calles de un único carril tienen preferencia.

En este tipo de calles, como por ejemplo Convento Jerusalén o Matemático Marzal, situadas junto a la Estación del Norte, la velocidad máxima a la que pueden circular por coches es 30 kilómetros por hora. Esta novedad no causó ayer excesivos problemas, principalmente porque en muchas de estas vías ya se rueda a una velocidad muy reducida. Caso aparte merece Reino de Valencia: en sentido centro de la ciudad, la velocidad máxima es 30 km/h, mientras que en dirección al río es de 50 km/h, porque hay dos carriles además del vial reservado para el autobús. No se puede descartar que el Consistorio coloque nuevas señales en este enclave.