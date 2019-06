Nuevas señales en los accesos a la ciudad y las zonas peatonales Domingo, 9 junio 2019, 00:09

El Ayuntamiento de Valencia ya ha empezado a colocar las nuevas señales informativas tanto a la entrada de la ciudad como en los entornos de las zonas residenciales. Esta nueva señalética no estuvo exenta de polémica porque el viernes el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos denunció que el pictograma elegido por el Consistorio no es el oficial, que aparece regulado en el Reglamento General de Circulación. Fuentes municipales confirmaron ayer que no son las oficiales, pero se escudaron en que el PP hizo lo mismo.