Asistentes a la manifestación por Palestina de este domingo en Valencia. EFE/ANA ESCOBAR

Una nueva manifestación por Palestina recorre Valencia para exigir la «ruptura total» con Israel y el fin del genocidio en Gaza

La protesta se ha celebrado de forma simultánea en varios municipios de la Comunitat con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

EP

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:02

Comenta

Valencia ha acogido este domingo una nueva manifestación para pedir la «ruptura total» de las relaciones con Israel, el embargo «integral y retroactivo» de armas y el fin del genocidio en Gaza, junto a «sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí».

La protesta se ha celebrado de forma simultánea en varios municipios de la Comunitat Valenciana con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en el marco de la convocatoria estatal coordinada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). Así, las movilizaciones han llegado a Alicante, Alcoi, Castellón, Gandia y Torrevieja, organizadas por BDS País Valencià y otras entidades.

En Valencia, la manifestación ha salido a las 12:00 horas de la plaza del Ayuntamiento y ha recorrido el centro de la ciudad, entre banderas de Palestina, y encabezada por una pancarta con el mensaje 'Israel Genocida- España Patrocina- Boicot Israel- Palestina Libre'.

A su llegada a la plaza de la Reina, se ha leído un manifiesto con el que se ha exigido que no haya «más complicidad, más silencio ni más impunidad».

En esta línea, han reclamado el fin del genocidio en Gaza, la retirada israelí, la entrada de ayuda humanitaria y el «juicio a los crímenes de Guerra y de lesa humanidad» cometidos, así como la liberación de todos los presos palestinos y el derecho de retorno de los palestinos refugiados.

En segundo lugar, las entidades han exigido el embargo «integral y retroactivo de armas a Israel» que incluye «venta, compra, tránsito, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración militar o de seguridad», así como que se incluyan «todas las enmiendas necesarias al Real Decreto Ley para que este pueda ser un embargo de armas a Israel».

Igualmente, se ha pedido la «ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel»; «sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional».

Asimismo, los participantes han reivindicado también la «derogación de la ley Mordaza y el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de los que defienden los derechos humanos».

