Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia

El centro de Valencia se ha vuelto a teñir el mediodía de este miércoles de blanco, negro, rojo y verde, los colores de la bandera ... Palestina, para clamar contra el «genocidio» de Israel en Gaza.

Cientos de personas se han concentrado ante la Estación del Norte a las 12:00 horas para iniciar una protesta que recorre las calles más céntricas de la ciudad, como Colón, para exigir un «boicot» en las relaciones con el Estado de Israel.

«No más muertes de niños inocentes»; «no es una guerra, es un genocidio»; o «dónde están, no se ven, las sanciones a Israel», han sido algunos de los cánticos más coreados por los asistentes en la convocatoria.

Una gran bandera palestina y un muñeco gigante del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con las manos teñidas de rojo como si de sangre se tratase han encabezado la marcha.

Un fuerte dispositivo policial de la Policía Nacional vela por seguridad de la manifestación que se desarrola con carácter reivindicativo y pacífico al no registrarse, por ahora, ningún altercado.

Los manifestantes se han detenido a las puertas de un comercio y han aporreado unos contenedores mientras cantan lemas como 'arriba todos a luchar por el , Palestina vencerá'.

