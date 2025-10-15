Los servicios mínimos en Media Distancia reducen las circulaciones en Valencia a 19 en la jornada de huelga por Palestina

R. V. Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:12 | Actualizado 09:21h. Comenta Compartir

La huelga general convocada para hoy con motivo de la situación en Palestina ha afectado a la circulación de trenes, tanto de Cercanías como de Media y Larga Distancia.

El Ministerio de Transportes ha establecido una serie de servicios mínimos que se concretan en los servicios de Cercanías del 75% en las horas punta (de 6 a 9; de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30) y del 50% en el resto de la jornada.

En el caso de la Media Distancia de los 652 trenes afectados por la huelga, circularán como servicios mínimos 424, lo que supone el 65%. En el caso de Valencia se mantienen 19 circulaciones: el de Valencia a Alicante que sale a las 15.25; Valencia-Murcia de las 6.45; Cartagena-Valencia de las 6.50 y 16.13; el de Valencia-Cartagena de las 16.28; el de Alicante-Valencia de las 19.30; el de las 13.53 de Valencia a Albacete; el de Albacete-Valencia de las 17.00; el Alcoi-Valencia de las 6.00; el de Valencia-Alcoi de las 6.27; el de Xàtiva-Alcoi de las 20.50; el de Xàtiva-Alcoi de las 17.10; el de Alcázar de San Juan-Valencia de las 7.05; el de Valencia-Alcázar de San Juan de las 16.50; el de las 6.35 Valencia-Huesca; el de las 16.22 Valencia-Miraflores; el del as 8.04 de Zaragoza a Valencia y el de las 16.02 de Huesca-Valencia.

En cuanto a la larga distancia se encuentran los servicios mínimos de Valencia-Madrid de las 6.02; Madrid-Valencia de las 6.30; Valencia-Madrid de las 6.32; Madrid-Valencia de las 7.30; el de las 7.42 de Valencia a León; a las 9.32 de Valencia a Madrid; el de las 10.42 de Valencia a León; el de las 12.30 Madrid-Valencia; el de las 13.31 Valencia-Madrid; el de las 14.30 Madrid-Valencia; el de las 16.30 Madrid-Valencia; el de las 15.13 León-Valencia; el de las 18.31 Valencia-Madrid; el de las 19.42 Valencia Madrid; el de las 17.51 León-Valencia; el de las 21.00 Madrid-Valencia; el de las 21.12 Valencia-Madrid; el de las 6.40 Burgos-Valencia; el de las 17.42 Valencia-Burgos y el de las 9.14 Valencia-Sevilla

