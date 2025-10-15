Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada al centro de salud de Nou Moles. LP

Normalidad en los centros de salud de la Comunitat Valenciana pese a la huelga por Palestina

La mayoría de usuarios no sabía que había paros y han sido atendidos como todos los días

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:38

Normalidad es la palabra que define la situación en los centros de salud el día en que está convocada una huelga general por Palestina. ... Los usuarios no han sufrido demoras y han sido atendidos como habitualmente. A falta de datos oficiales de seguimiento del paro, los pacientes de centros como el de Nou Moles o el de Campanar constatan que la atención es «como la de todos los días».

