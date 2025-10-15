Normalidad es la palabra que define la situación en los centros de salud el día en que está convocada una huelga general por Palestina. ... Los usuarios no han sufrido demoras y han sido atendidos como habitualmente. A falta de datos oficiales de seguimiento del paro, los pacientes de centros como el de Nou Moles o el de Campanar constatan que la atención es «como la de todos los días».

Así lo asegura Lidia, que abandona el centro de salud de Campanar después de ser atendida. «No tenía ni idea de que había huelga. Me han tratado como todos los días, sin incidencias», explica. La situación de las instalaciones es la habitual. Unos cuantos pacientes hacen cola frente al mostrador para recoger citas y otros recorren los pasillos. Ni banderas, ni pancartas, ni cartelería. Nada hace pensar que hoy es una jornada de huelga.

«No sabía nada. No tuve tiempo ni de ver el telediario ayer», asegura Teresa que ha venido al centro de salud para que le administren su dosis de Sintron. «He llevado mi nieta al colegio como todos los días y tampoco he notado nada», aclara.

La misma opinión de Sergio, un trabajador de la administración pública que tampoco ha percibido ningún cambio respecto a otras jornadas. «Nos han atendido con normalidad. Yo sabía que había huelga pero no parece que tenga mucha incidencia. Tampoco donde yo trabajo», explica si se explica si es el día más adecuado para convocarla después del plan de paz.

Héctor también sale del centro de salud de Campanar. «No he notado nada», afirma mientras sostiene que ha sido atendido como un día más sin ningún tipo de incidencias. Tampoco ha percibido ningún cambio en las instalaciones.

La situación en el centro de salud de Nou Moles es la misma. Tranquilidad y sin incidencias. Los pacientes hacen cola como todos los días y esperan a ser atendidos. No hay nada que haga pensar que se trata de una jornada de lucha. La llamada a la huelga parece que no ha sido muy seguida. No hay pancartas, ni banderas ni carteles llamando a la movilización.

Pedro y su mujer llevan tiempo esperando. Han conseguido cita pero aún tienen muchos pacientes por delante. «Ni sabía que había huelga. Hemos venido como un día normal y nos han atendido como un día más», señala a la puerta del centro de salud.

El caso de Cristina es paradigmático. Es una trabajadora del centro de salud de Campanar y ni siquiera se había enterado de que había huelga. «No sabía nada y no he notado nada en el trabajo. Todo está tranquilo. Sin incidencias», sostiene

Lo que se ha encontrado Nieves es lo mismo que otros pacientes. Ha llegado al mostrador y ha conseguido cita. Ahora espera que la atiendan. «No tenía ni idea de que se hubiera convocado huelga», afirma y sale apresurada porque en un rato tiene que volver para que la atienda el médico.

Luisa, Marga y Ana conversan a las puertas del centro de salud. Luisa ha venido a que le hagan un análisis y tampoco ha encontrado problema. Ninguna de las tres sabía que había huelga general por Palestina. «Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar», afirma algo exaltada.