El misterioso olor del Marítimo Desembocadura del viejo cauce, vista desde el puente de Astilleros. / jesús signes Los bomberos realizan mediciones tras recibir varias llamadas y los residentes critican que tuvieron que cerrar las ventanas de sus casas | Las quejas vecinales van del Cabanyal a Nazaret, pero el Puerto niega escapes de gas P. MORENO VALENCIA. Jueves, 23 mayo 2019, 20:13

«Algunos vecinos han tenido que cerrar las ventanas y los que padecen enfermedades respiratorias han comentado incluso la alternativa de acudir a un centro de salud». No se ve ni se puede tocar, pero el fuerte olor que se extendió por algunas calles del Marítimo desde la madrugada de este juves hasta la mañana siguiente preocupó y mucho a los residentes de barrios como Nazaret y el Canyamelar.

El portavoz de la asociación de vecinos de Nazaret, Julio Moltó, apuntó que el origen de las emanaciones era el puerto. «La Policía Local está comprobando que no es un escape, sino la limpieza de un barco. No es la primera vez que pasa», señaló, para indicar que en el «colegio el susto ha sido importante porque no teníamos ninguna información», en referencia al centro escolar Nuestra Señora de los Desamparados. «El problema es que cualquier cosa que ocurra allí nos afecta».

Por el contrario, fuentes de la Autoridad Portuaria rechazaron que las instalaciones o algún barco fueran el origen de las emanaciones. Sí que confirmaron las llamadas vecinales, por lo que activaron un protocolo de búsqueda de fugas. «No hay nada, no es de aquí el mal olor», dijeron.

El Consistorio tiene en exposición al público el plan urbanístico de la frontera con los muelles

Fuentes de la concejalía de Protección Ciudadana indicaron que se había anotado un servicio por el incidente. «Por la zona del puerto hay olor que parece que sea gas. Bomberos está realizando mediciones y todas están resultando negativas», señalaron en su comunicación.

Otro dato debe incluirse en la búsqueda de los malos olores. La víspera había caído una fuerte tormenta en Valencia y Nazaret está «atrapado» entre el cauce y la planta depuradora de Pinedo. No es la primera vez que se desborda el colector norte, lo que ayer provocó un «pequeño vertido», indicaron desde la concejalía del Ciclo Integral del Agua. Ese es uno de los motivos de que se limpie la tubería y retirado miles de toneladas de toallitas.

Para Moltó, el origen del incidente se encontraba en los muelles del puerto. «Manejan mercancías peligrosas, las almacenan y se las llevan en camiones. Tienen hasta un búnker de productos radioactivos», aseguró el dirigente vecinal.

El Ayuntamiento tiene en exposición al público hasta el día 29 el planeamiento urbanístico de Nazaret Este, la nueva frontera portuaria con el barrio. La asociación de vecinos presentará alegaciones, como por ejemplo el rechazo a la construcción de cuatro edificios tan cerca del casco urbano, donde los residentes optan por más zonas verdes y equipamientos públicos.

La iniciativa se convertirá en uno de los grandes focos de interés de la ciudad el próximo mandato. También se ha cerrado un acuerdo para la construcción de la Ciudad Deportiva del Levante U.D. y el llamado parque de Desembocadura, donde el Consistorio ha optado por un arreglo provisional hasta la urbanización definitiva. La Autoridad Portuaria ya ha terminado su parte de obras en esta zona. La intención es abrir al público una zona de descanso y un ajardinamiento que luego se pueda integrar en su mayor parte cuando se abra el barrio.