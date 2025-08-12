Metrovalencia ofrecerá su servicio nocturno durante el 14 de agosto La ampliación de horarios se debe a la festividad de la Asunción de la Virgen

Redacción Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 13:20 Comenta Compartir

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha anunciado que Metrovalencia apliará sus horarios de servicio nocturno de metro y tranvía durante el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 de agosto con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen y el partido del Valencia CF. El aumento de tiempo permitirá que los usuarios se trasladen en transporte público a las diversas verbenas del puente de agosto a altas horas de la madrugada.

El servicio nocturno de viernes, sábado y vísperas de festivos permite que los trenes en dirección a Aeroport, Torrent, Empalme y Aragó circulen con una frecuencia de paso entre 10 y 20 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de media noche. Las líneas 5 y 7 en dirección a Marítim siguen cortadas por obras desde la estación de Aragó.

En cuanto a las estaciones de Seminari y Paterna, el tiempo de circulación serán de 40 minutos; y de 80 minutos en dirección a Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja de Túria. Por otra parte, si se va en dirección a Alboraia, la frecuencia de paso oscilará entre los 15 y 30 minutos. No hay que dejar de tener en cuenta que los últimos metros que pasarán por el centro de Valencia, en la estación de Àngel Guimerà, tendrá lugar entre las 2.30 y las 3.00 horas.

En cuanto a las líneas del tranvía, éstos pasarán con intervalos de paso de 40 minutos, mientras que los tramos de Trinitat-Doctor Lluch y Marítim-La Marina la frecuencia es de 20 minutos. En el caso de la línea 10, la frecuencia entre Alacant y Natzaret es de 40 minutos, mientras que entre Natzaret y Ciutat Arts i Ciències-Justicia es de la mitad del tiempo. En la línea 4, los últimos pasos por la parada de Benimaclet se producirñan en torno a las 2.30 horas; y el último tranvía en servicio entre Doctor Lluch y Vicent Andrés Estellés llegará hasta Mas del Rosari.