Estas son las mejores verbenas del puente de agosto en la Comunitat Valenciana En pleno verano, son muchos los municipios que celebran sus fiestas con orquestas y verbenas

Como cada 15 de agosto, diferentes pueblos valencianos celebran el día de La Asunción de María con diversos actos en su honor. Por este motivo, llegan a la provincia de Valencia las mejores verbenas y orquestas de nuestro país, coincidiendo con que muchos pueblos festejan sus actos patronales, populares o fundacionales. Entre orquestas, verbenas y discomóviles, Valencia se llena estos días con programaciones que permiten ir cada día a la fiesta de una localidad diferente de forma casi consecutiva.

Algunas de las vebenas más destacadas estarán repartidas tanto en Castellón, como Alicante o Valencia. Todos estos pueblos ofrecen en estas fechas además de misas, mascletàs, pasacalles y procesiones, conciertos gratuitos por la noche de populares orquestas y cantantes. Se han programado eventos del 11 al 17 de agosto de 2025 en distintos pueblos y barrios.

Programación de cada verbena

Orquesta Montecarlo

Viernes, 15 de agosto: Xeresa

Orquesta Euforia

Viernes, 15 de agosto: Ràfol d'Almúnia

Sábado, 16 de agosto: Villagordo del Cabriel

Domingo, 17 de agosto: Beniarrés

Orquesta 7Crashers

Viernes, 15 de agosto: Llocnou de Sant Jeroni

Sábado, 16 de agosto: Casas Altas

Orquesta Grupo Invictus

Viernes, 15 de agosto: La Nucia

Sábado, 16 de agosto: Montserrat

Orquesta Twister

Viernes, 15 de agosto: Casas Altas

Sábado, 16 de agosto: Llocnou de Sant Jeroni

Orquesta La Tribu

Jueves, 14 de agosto: Xeresa

Viernes, 15 de agosto: Cálig

Orquesta Scream

Jueves, 14 de agosto: Casas Altas

Viernes, 15 de agosto: Beniarrés

Sábado, 16 de agosto: Xeresa

Orquesta Montesol

Sábado, 16 de agosto: Rosell

Orquesta La Fiesta

Viernes, 15 de agosto: Godelleta

Sábado, 16 de agosto: Tavernes Blanques

Orquesta Tokyo Band

Viernes, 15 de agosto: Foios

Orquesta La Pato

Viernes, 15 de agosto: Castell de Guadalest

Sábado, 16 de agosto: Cofrentes

Orquesta Titanic

Viernes, 15 de agosto: El Verger

Sábado, 16 de agosto: Foios

Orquesta Platino

Jueves, 14 de agosto: Foios

Viernes, 15 de agosto: Viver

Sábado, 16 de agosto: Gestalgar

Orquesta Gravity

Sábado, 16 de agosto: Calles

Orquesta No Comment

Jueves, 14 de agosto: El Verger

Viernes, 15 de agosto: Benimassot

Sábado, 16 de agosto: Sollana

Orquesta Vénom

Jueves, 14 de agosto: El Oro

Viernes, 15 de agosto: Llíber

Sábado, 16 de agosto: Jalance

Orquesta La Metro

Viernes, 15 de agosto: Fuente La Reina

Orquesta La Bestia

Jueves, 14 de agosto: Jalance

Orquesta People Band

Sábado, 16 de agosto: Alcublas