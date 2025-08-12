Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Actuación de la orquesta Montearlo L.P.

Estas son las mejores verbenas del puente de agosto en la Comunitat Valenciana

En pleno verano, son muchos los municipios que celebran sus fiestas con orquestas y verbenas

Laura Carrasco

Martes, 12 de agosto 2025, 01:02

Como cada 15 de agosto, diferentes pueblos valencianos celebran el día de La Asunción de María con diversos actos en su honor. Por este motivo, llegan a la provincia de Valencia las mejores verbenas y orquestas de nuestro país, coincidiendo con que muchos pueblos festejan sus actos patronales, populares o fundacionales. Entre orquestas, verbenas y discomóviles, Valencia se llena estos días con programaciones que permiten ir cada día a la fiesta de una localidad diferente de forma casi consecutiva.

Algunas de las vebenas más destacadas estarán repartidas tanto en Castellón, como Alicante o Valencia. Todos estos pueblos ofrecen en estas fechas además de misas, mascletàs, pasacalles y procesiones, conciertos gratuitos por la noche de populares orquestas y cantantes. Se han programado eventos del 11 al 17 de agosto de 2025 en distintos pueblos y barrios.

Programación de cada verbena

Orquesta Montecarlo

Viernes, 15 de agosto: Xeresa

Orquesta Euforia

Viernes, 15 de agosto: Ràfol d'Almúnia

Sábado, 16 de agosto: Villagordo del Cabriel

Domingo, 17 de agosto: Beniarrés

Orquesta 7Crashers

Viernes, 15 de agosto: Llocnou de Sant Jeroni

Sábado, 16 de agosto: Casas Altas

Orquesta Grupo Invictus

Viernes, 15 de agosto: La Nucia

Sábado, 16 de agosto: Montserrat

Orquesta Twister

Viernes, 15 de agosto: Casas Altas

Sábado, 16 de agosto: Llocnou de Sant Jeroni

Orquesta La Tribu

Jueves, 14 de agosto: Xeresa

Viernes, 15 de agosto: Cálig

Orquesta Scream

Jueves, 14 de agosto: Casas Altas

Viernes, 15 de agosto: Beniarrés

Sábado, 16 de agosto: Xeresa

Orquesta Montesol

Sábado, 16 de agosto: Rosell

Orquesta La Fiesta

Viernes, 15 de agosto: Godelleta

Sábado, 16 de agosto: Tavernes Blanques

Orquesta Tokyo Band

Viernes, 15 de agosto: Foios

Orquesta La Pato

Viernes, 15 de agosto: Castell de Guadalest

Sábado, 16 de agosto: Cofrentes

Orquesta Titanic

Viernes, 15 de agosto: El Verger

Sábado, 16 de agosto: Foios

Orquesta Platino

Jueves, 14 de agosto: Foios

Viernes, 15 de agosto: Viver

Sábado, 16 de agosto: Gestalgar

Orquesta Gravity

Sábado, 16 de agosto: Calles

Orquesta No Comment

Jueves, 14 de agosto: El Verger

Viernes, 15 de agosto: Benimassot

Sábado, 16 de agosto: Sollana

Orquesta Vénom

Jueves, 14 de agosto: El Oro

Viernes, 15 de agosto: Llíber

Sábado, 16 de agosto: Jalance

Orquesta La Metro

Viernes, 15 de agosto: Fuente La Reina

Orquesta La Bestia

Jueves, 14 de agosto: Jalance

Orquesta People Band

Sábado, 16 de agosto: Alcublas

