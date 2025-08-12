Estas son las mejores verbenas del puente de agosto en la Comunitat Valenciana
En pleno verano, son muchos los municipios que celebran sus fiestas con orquestas y verbenas
Laura Carrasco
Martes, 12 de agosto 2025, 01:02
Como cada 15 de agosto, diferentes pueblos valencianos celebran el día de La Asunción de María con diversos actos en su honor. Por este motivo, llegan a la provincia de Valencia las mejores verbenas y orquestas de nuestro país, coincidiendo con que muchos pueblos festejan sus actos patronales, populares o fundacionales. Entre orquestas, verbenas y discomóviles, Valencia se llena estos días con programaciones que permiten ir cada día a la fiesta de una localidad diferente de forma casi consecutiva.
Algunas de las vebenas más destacadas estarán repartidas tanto en Castellón, como Alicante o Valencia. Todos estos pueblos ofrecen en estas fechas además de misas, mascletàs, pasacalles y procesiones, conciertos gratuitos por la noche de populares orquestas y cantantes. Se han programado eventos del 11 al 17 de agosto de 2025 en distintos pueblos y barrios.
Programación de cada verbena
Orquesta Montecarlo
Viernes, 15 de agosto: Xeresa
Orquesta Euforia
Viernes, 15 de agosto: Ràfol d'Almúnia
Sábado, 16 de agosto: Villagordo del Cabriel
Domingo, 17 de agosto: Beniarrés
Orquesta 7Crashers
Viernes, 15 de agosto: Llocnou de Sant Jeroni
Sábado, 16 de agosto: Casas Altas
Orquesta Grupo Invictus
Viernes, 15 de agosto: La Nucia
Sábado, 16 de agosto: Montserrat
Orquesta Twister
Viernes, 15 de agosto: Casas Altas
Sábado, 16 de agosto: Llocnou de Sant Jeroni
Orquesta La Tribu
Jueves, 14 de agosto: Xeresa
Viernes, 15 de agosto: Cálig
Orquesta Scream
Jueves, 14 de agosto: Casas Altas
Viernes, 15 de agosto: Beniarrés
Sábado, 16 de agosto: Xeresa
Orquesta Montesol
Sábado, 16 de agosto: Rosell
Orquesta La Fiesta
Viernes, 15 de agosto: Godelleta
Sábado, 16 de agosto: Tavernes Blanques
Orquesta Tokyo Band
Viernes, 15 de agosto: Foios
Orquesta La Pato
Viernes, 15 de agosto: Castell de Guadalest
Sábado, 16 de agosto: Cofrentes
Orquesta Titanic
Viernes, 15 de agosto: El Verger
Sábado, 16 de agosto: Foios
Orquesta Platino
Jueves, 14 de agosto: Foios
Viernes, 15 de agosto: Viver
Sábado, 16 de agosto: Gestalgar
Orquesta Gravity
Sábado, 16 de agosto: Calles
Orquesta No Comment
Jueves, 14 de agosto: El Verger
Viernes, 15 de agosto: Benimassot
Sábado, 16 de agosto: Sollana
Orquesta Vénom
Jueves, 14 de agosto: El Oro
Viernes, 15 de agosto: Llíber
Sábado, 16 de agosto: Jalance
Orquesta La Metro
Viernes, 15 de agosto: Fuente La Reina
Orquesta La Bestia
Jueves, 14 de agosto: Jalance
Orquesta People Band
Sábado, 16 de agosto: Alcublas
