Lo mejor y lo peor de la reforma de la plaza de San Agustín

El macroproyecto que vendrá a hacer un lavado de cara al centro de Valencia desde la plaza de España hasta la de Brujas ya ha ... dado su primer paso. La reforma de la plaza de San Agustín y la avenida del Oeste, presentada ayer a los actores sociales implicados, dejó un buen sabor de boca entre los comerciantes y vecinos pese a que la actuación se encuentra todavía sobre el papel.

En este aspecto, la céntrica zona sufrirá una auténtica revolución urbanística que afectará a una superficie de 33.000 metros cuadrados. La ampliación de las aceras y una fuerte renaturalización del espacio, pues se triplicará la cantidad de árboles hasta rozar los 300 ejemplares así como las jardineras elevadas y parterres, junto a la reducción de carriles motorizados a uno por sentido en la avenida del Oeste serán los grandes puntales del proyecto.

LAS PROVINCIAS ha consultado la opinión de algunas de las entidades que participaron ayer en la puesta de largo del proyecto, acto que estuvo presidido por la alcaldesa María José Catalá, sobre su parecer acerca de algunos aspectos del nuevo plan.

La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, María José Broseta, califica el plan como «un proyecto de ciudad» y no sólo de los barrios más céntricos. Pese a que Broseta recuerda que el proyecto está todavía en su fase inicial valora positivamente la intención de ampliar las aceras junto al incremento del arbolado y las zonas verdes o el mobiliario urbano destinado a «socializar».

No obstante, la presidenta vecinal también pone énfasis en el hecho de que vigilarán que la ampliación de las aceras no sea aprovechada para incrementar el tamaño de las terrazas de los locales hosteleros de la zona: «Vemos bien la ampliación de las aceras pero hay que cuidar que no se instalen mesas y sillas».

«Hay que mirarlo con tranquilidad», concluye la dirigente residencial sobre la posibilidad de que desde la Federación de Asociaciones Vecinales planteen propuestas de mejora en el futuro.

Por otro lado, la gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Julia Martínez, ve positivos todos los aspectos de la reforma. Martínez comenta que gracias al nuevo planeamiento urbanístico de la zona habrá un mayor espacio para los peatones y se reordenarán las zonas de basura con contenedores móviles como los utilizados en la zona norte de Ciutat Vella y la carga y descarga o el aparcamiento de motos.

«La avenida del Oeste lo estaba pidiendo a gritos», asevera la gerente de los comerciantes del casco histórico que califica las calles afectadas por la regeneración como «la puerta de entrada al centro». Por ello, Martínez ve prioritario que se consigne presupuestariamente este año para que la primera de las fases de la remodelación pueda empezar en 2026.

Por su parte, desde el Mercado Central apuntan a que la reducción de carriles viarios no tendrá afección sobre el parking subterráneo del recinto y que apoyarán cualquier intervención urbanística que haga más amable su entorno «mientras se garantice la accesibilidad a compradores y vendedores». Las mismas fuentes indican que ahora mismo los accesos al aparcamiento están garantizados por la calle Guillem Sorolla y que otros asuntos como la apertura del parking de Juan de Villarrasa o las barreras del sótano del mercado les preocupan bastante más que la reforma de San Agustín y la avenida del Oeste.

Resto del proyecto

La Junta de Gobierno Local aprobó el 11 de octubre de 2024 el encargo de la redacción del proyecto de reurbanización al equipo de profesionales que resultó ganador del concurso de ideas que se convocó en diciembre de 2021, en tiempos del Rialto. Este proyecto ha sido heredado por el actual gobierno municipal de la etapa de Compromís y PSPV al frente del Consistorio, pero que no había visto la luz desde entonces.

En cuanto a la afluencia de líneas EMT con el nuevo diseño del centro de Valencia, discurrirán un total de 11 líneas de EMT (7, 9,10, 11, 27, 31, 60, 62, 70, 71, 73), que tendrán 7 paradas en las confluencias de la plaza España con la calle Julio Antonio; en plaza España con San Vicente Mártir, en la avenida del Oeste con plaza España; en Mercat Central-Beata; en Avenida del Oeste-Roger de Flor; en la Avenida del Oeste- San Agustín y en la Avenida del Oeste-Hospital. Cabe recordar que también desaparecerá la antigua marquesina de la compañía municipal que se quedó enclavada con la peatonalización de San Agustín.

Por otro lado, el proyecto contempla la alternativa de que el mercado semanal con 38 puestos que actualmente se instala en la avenida del Oeste se reubique en la calle del Hospital. Esta ubicación, en un espacio transitado que conduce hasta la estación de Metrovalencia de Ángel Guimerá (en la plaza que se conforma en la confluencia entre la avenida del Oeste y la calle Hospital), permite una disposición más amplia de los puestos. Igualmente, también se recoge la ordenación de la ocupación temporal del espacio público por las tres fallas que plantan sus monumentos en el ámbito del proyecto: Periodista Azzati, Avenida del Oeste-Velluters y Llanterna Na Rovella.