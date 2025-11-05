Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título
Concentración en la plaza de la Virgen tras la dimisión de Mazón el pasado lunes. JOSÉ JORDÁN/AFP

La dimisión de Mazón no frena las protestas: convocada una concentración frente a Les Corts este fin de semana

La manifestación tendrá lugar el próximo domingo a las 18:00 bajo el lema «Mazón a prisión»

S. V.

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

La dimisión del todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha apaciguado las protestas contra su persona. El lema «Mazón dimisión», que ha ... motivado hasta 12 manifestaciones para exigir que dejara el cargo de jefe del Consell, ha pasado a ser «Mazón a prisión» tras el paso al lado anunciado este lunes con el que ha puesto fin a un año de reivindicaciones de los afectados y las víctimas de la dana.

