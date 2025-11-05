La dimisión de Mazón no frena las protestas: convocada una concentración frente a Les Corts este fin de semana

La dimisión del todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha apaciguado las protestas contra su persona. El lema «Mazón dimisión», que ha ... motivado hasta 12 manifestaciones para exigir que dejara el cargo de jefe del Consell, ha pasado a ser «Mazón a prisión» tras el paso al lado anunciado este lunes con el que ha puesto fin a un año de reivindicaciones de los afectados y las víctimas de la dana.

La nueva protesta convocada por las entidades que han organizado las anteriores manifestaciones contra la gestión política del 29 de octubre de 2024 durante este año tendrá lugar el próximo domingo a las 18:00 horas frente al parlamento valenciano.

La concentración celebrada la tarde del pasado lunes ante la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia congregó a unos 2.000 asistentes según informaron fuentes de las entidades convocantes. En aquella ocasión, el lema que se utilizó para la movilización fue de celebración: «Mazón no ha dimitido, lo hemos echado».