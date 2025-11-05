Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El alivio de una dimisión insuficiente

La marcha de Carlos Mazón abre nueva etapa en la política valenciana, pero no cierra las secuelas de la dana

JESÚS TRELIS

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:12

Decía Paul Valéry que cuando llegamos a la meta «creemos que el camino fue el correcto». Posiblemente, cuando Carlos Mazón abandonó el lunes su carrera ... política, con la renuncia a la jefatura de la Generalitat, lo hizo pensando que, asumiendo errores, lo recorrido era lo correcto. Y así lo expresó. Aunque en realidad, el mero hecho de que tuviera que tirar la toalla es la evidencia de lo contrario. Que la travesía ha estado plagada, desde que la tragedia de la dana lo convulsionó todo, de malas decisiones. Y que han sido ellas, las que le han empujado a adelantar su meta. Esa tras la cual sólo encontrará, al margen de la soledad que espera a quien lo tuvo al alcance casi todo, una estremecedora sensación de alivio. Alivio, no exento de preocupación porque el proceso abierto tras la riada no se ha cerrado y quedan muchas otras fases que superar. Mucho ruido por escuchar. Muchas heridas por cerrar.

lasprovincias El alivio de una dimisión insuficiente