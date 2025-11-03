Dos mil personas se concentran en la protesta a gritos de «Consell dimissió» Los participantes en la protesta defienden que Mazón no ha dimitido, sino que lo han echado I Anuncian que seguirán en la calle y convocan una asamblea que tendrá lugar el próximo domingo en Parque Alcosa

Laura Garcés Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Las víctimas de la dana y las asociaciones que las representan han vuelto a la calle en el mismo día de la dimisión de Carlos Mazón. En una concentración celebrada esta tarde ante la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia han dado a conocer el deseo de seguir en su lucha coreando consignas como 'Ni olvido ni perdón; Mazón, a prisión'. El lema de la protesta era «Mazón no ha dimitit, l'hem fet fora» y también ha sido muy coreada la expresión 'Consell dimissió'. La protesta ha demostrado que no se dan por satisfechos con la salida de Mazón de la presidencia de la Generalitat. Los participamtes, unos dos mil según ha apuntado a LAS PROVINCIAS uno de los representantes de la organización, han mostrado su disposición a seguir luchando. Los convocantes, Acord Social Valencia, han hecho hincapié de manera reiterada en que ha sido la lucha ciudadana la que ha triunfado y que no van a dejar las calles.

'Consell dimissió'; 'No son morts, son assesinats'; 'Mazón menjava i la gent s'ofegava'; «Partit Popular, partit criminal'; 'Volem votar'; 'Ací està el poblé valencià'y la reiterada 'Mazón a presó'. Se han visto carteles con frases como 'Rata, renuncia al acta'; 'Mazón, no tens dignitat ni per a dimitir'; 'PP y Vox cómplices'.

«Por una parte, luchamos por la verdad, la justicia y la reparación y, por otra, también luchamos para que la reconstrucción de las localidades afectadas se haga teniendo en cuenta a la sociedad, algo que no ha pasado», ha manifestado Beatriu Civera, portavoz de Acord Social Valencià. También ha afirmado que el objetivo de esta concentración es «honrar la lucha realizada por las víctimas, denunciar la infamia del discurso de Carlos Mazón», cuya dimisión ha considerado que ha sido «en diferido».

Mariló Gradolí, presidenta de Víctimes de la Dana del 29 de Octubre ha recalcado que «ha sido un presidente indigno» y que se ha ido «de manera indigna». A estas palabras han seguido las de soraya García, víctima de la catástrofe y miembro de la misma asociación, quien ha señalado que la salida de Mazón «no sea una recolocación».

A través del manifiesto que se ha leído esta tarde han exigido «verdad, justicia y reconstrucción social» tras la dana, al tiempo que han enfatizado en que «Mazón no ha podido con un pueblo que todavía no ha podido secarse las lágrimas ni vivir el duelo que necesita».

«Esta es la victoria de las familias de las personas asesinadas y de sus asociaciones», han proclamado en un manifiesto que también ha recordado el papel de los periodistas por »sacar la verdad a la luz« y de los voluntarios por »salvar la vida de las personas de las zonas afectadas«.

La lectura del manifiesto ha estado acompañada de consignas y aplausos en distintos momentos, como cuando los lecturas del manifiesto han referido la «tarea inconmensurable» de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana «a pesar del sistema judicial».

El manifiesto no sólo ha recordado y citado actuaciones, sino que ha servido también para anunciar que tras la dimisión de Mazón, no aceptarán «ser el experimento de las políticas macabras diseñadas en Madrid por PP y Vox». «El pueblo valenciano ha cumplido su primer objetivo: echar a Mazón, pero la catástrofe de la dana se puede producir en cualquier parte del país».

Acord Social Valencià ha invitado a todas las personas y organizaciones, especialmente a las que han participado durante el último año, a una reunión el próximo domingo 9 de noviembre a las 11 horas en el Parque Alcosa de Alfafar, «en el corazón de las zonas afectadas». La concentración ha finalizado cerca de las ocho de la tarde con una 'muixeranga', el puño en alto de muchos asistentes y gritos de 'Visca la terra lliure' y 'Visca la lluita del poble valencià'.