93 mandos de la Policía Local tienen pendientes 56.000 horas de libranza

Una pregunta de la concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez ha desvelado las cifras: Un total de 93 mandos de la Policía Local acumulan 56.182 horas trabajadas en exceso y tienen pendientes librarlas. La media sale a cuatro meses por persona, lo que da idea del problema del Cuerpo.

Jiménez preguntó por los mandos de la Policía Local, por lo que la respuesta derivó a cinco apartados, desde el comisario principal jefe hasta los inspectores. En todos ellos hay abundancia de libranzas pendientes y sólo por citar algún ejemplo, hay miembros de esta escalafón que superan las mil horas. A treinta y siete horas y media semanales, el resultado es que el gobierno municipal se encontraría en un verdadero aprieto si todos deciden aplicar sus derechos laborales.

La concejala Jiménez señaló que una acumulación de horas tan inusual se debe a dos factores diferentes, como es la aplicación de un plus de exclusividad y apuntarse las horas trabajadas de más aparte, junto con un claro exceso de trabajo. «Está claro que la plantilla es muy corta y reflejo de ello son las libranzas por el exceso de trabajo».

Se da la circunstancia de que hay mandos que si se acogieran a las libranzas pendientes llegarían a la jubilación sin volver a su puesto. Esto está constatado en otra de las preguntas de la edil de Ciudadanos, quien también interpela a la concejalía de Protección Ciudadana si «va a permitir que algún mando de la Policía Local llegue a la jubilación con horas acumuladas por trabajar en exceso».

La respuesta es que dicha concejalía «no es competente en la disponibilidad de horas», lo que fue ratificado ayer por la delegada Anaïs Menguzzato, al señalar que «existe un protocolo que define perfectamente las opciones, por lo que no tenemos nada que decir sobre este tema». En cuanto a que el plus de dedicación se solape con el exceso de horas, comentó que «eso no sucede desde 2016». Fuentes sindicales señalaron por su parte que la cuestión originó una pregunta al concejal de Personal, Sergi Campillo, en una mesa de negociación. «Pedimos que no se paguen, sino que se libren», dijeron.

Las mismas fuentes señalaron que «el convenio dice que se libren, no se pueden cobrar». Al margen de este enorme volumen de meses pendientes de libranza se encuentra la cuestión de los operativos, jornadas que se pagan aparte como servicios extraordinarios. Es el caso del 9 d'Octubre o el día de Todos los Santos, por citar dos de los más próximos donde se necesita refuerzo en tareas de tráfico y seguridad.

«Los sindicatos ya hemos advertido de esta circunstancia», insistieron para señalar que la mala situación de la plantilla, corta para las necesidades de una ciudad como Valencia, hace que se agrave el problema. El Ayuntamiento se encuentra inmerso en la parte final del primer proceso de oposición en la Policía Local desde hace diez años, aunque se trata de funcionarios que deberán pasar después por la academia, con lo que la incorporación de estos 30 agentes necesita todavía de unos meses para las últimas pruebas y la preparación final.

Hasta que llegue este refuerzo, la decisión del Consistorio ha sido suplir las jubilaciones con comisiones de servicio, algo inédito en el Cuerpo, al menos en una escala básica. Este mecanismo ya se ha puesto en práctica para las primeras plazas, después de formarse una bolsa de trabajo con admitidos.

Un segundo proceso de oposición de 40 agentes ha comenzado también a andar, mientras que la oferta pública de empleo de este año rondará el medio centenar de incorporaciones. De los anteriores, una parte mínima serán mujeres por primera vez entre los requisitos de las oposiciones ofertadas por el Ayuntamiento.