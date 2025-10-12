La lluvia deja un reguero de árboles caídos en Valencia Al ficus de gran porte de Pintor Sorolla, se suman ejemplares en Viveros, Blasco Ibáñez, San Man Marcelino, Cruz Cubierta y la calle Hospital, como denuncian desde el PSPV

Lola Soriano Pons Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 14:12

La lluvia que ha barrido la ciudad de Valencia desde el pasado miércoles y hasta las primeras horas del domingo no sólo se ha traducido en el desbordamiento de la acequia de Favara, porque no estaba abierta la compuerta, además, también se ha registrado la caída de un reguero de árboles de distintos portes en toda la ciudad.

El temporal Alice ya produjo el pasado viernes la caída de una parte importante del ficus situado en la calle Pintor Sorolla con Universidad. Parte de este árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre un camión que estaba estacionado allí y se tuvo que cortar al tráfico la calle Pintor Sorolla, una actuación que continuó el sábado, con el saneamiento del ejemplar de gran tamaño.

Ese mismo viernes cayó otro árbol de gran tamaño frente a la Universidad de Medicina, en la avenida Blasco Ibáñez. Se desplomó sobre el parque que recorre el centro de la vía.

Al menos media docena de árboles más han caído entre el sábado y domingo en varios viales de Valencia e incluso uno de gran porte en el jardín de Viveros. Un pino de gran altura ha vencido en una zona de césped de Viveros y sus raíces han quedado a la vista.

Árboles caídos en la Petxina, Cruz Cubierta y San Marcelino. LP

La caída de árboles también se ha producido en varios barrios de Valencia, como en San Marcelino, donde una gran rama se partió y estaba vencida sobre la acera.

En el jardín de la calle Hospital, muy cerca de la Biblioteca, tambiñen ha vencido una rama y se ha acordonado la zona.

En Petxina, en la calle Horticultor Corset también se ha podido ver a un árbol vencido en un parque infantil que ha sido acordonado con precinto policial.

En la Cruz Cubierta, junto a la ronda sur también hay un árbol seco y tirado en el suelo y en Juan Llorens, también se han desplomado varias ramas de un ejemplar.

Árboles con ramas rotas en Juan Llorens y la calle Hospital de Valencia. LP

Desde el grupo municipal socialista se han hecho eco de la situación y la concejala Elisa Valía advierte sobre «el peligro que supone el abandono de la zonas verdes por parte del gobierno» local. Ha exigido que «se garantiocen todas las medidas de seguridad antes de abrir los parques, después de un fin de semana en el que las lluvias han dejado las calles y jardines llenas de árboles y ramas caídas».

Según afirma, «a la caída de árboles de grandes dimensiones del psado viernes en Pintor Sorolla o Blasco Ibáñez, este fin de semana hay que lamentar la caída de ejemplares y ramas en San Marcelino, la Petxina, Cruz Cubierta, la calle Hospital o en los Viveros, entre otras zonas».

Valía ha criticado que «pese a esta situación, el Ayuntamiento haya decidido reabrir los aprques sin ofrecer ninguna información sobre las medidas de seguridad adoptadas. Hoy los parques y jardines de Valencia están abiertos y no sabemos si los vecinos pueden estar tranquilos y pueden utilizarlos con las condiciones de seguridad».