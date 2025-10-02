La línea de la EMT que llega al barrio nuevo de Valencia desde este viernes Turianova tendrá desde este viernes una conexión de autobús

María Gardó Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 19:09

Turianova tendrá desde este viernes una conexión de autobús gracias a la llegada de una línea al barrio. La ampliación de las paradas del 8 abarcará esta zona lo que facilitará que los usuarios puedan llegar fácilmente al Hospital de la Fe, al centro de salud de Malilla y al futuro CEIP 106. La frecuencia será la misma que la actual.

De esta manera, la nueva línea 8 de EMT pasará a llamarse 'Porta de la Mar – Malilla – Turianova' y ha modificado el trayecto, incorporando nuevas paradas que darán servicio también al barrio de Malilla.

Hasta ahora la línea 8 llegaba hasta el Hospital La Fe de Valencia. A partir de mañana, el recorrido se prolonga hasta la calle Gonzalo Tejero Langarita. Para ello, se han creado cuatro nuevas paradas (dos en el entorno de La Fe y otras dos en la calle Gonzalo Tejero Langarita).

Tras la puesta en marcha de la línea 8, otra de las líneas que entrarán en funcionamiento será la Línea 9-S que dará servicio al barrio de Sociópolis.

Se trata de una variante de la actual Línea 9, pero que se bifurcará a su llegada a La Torre para acceder por dentro del barrio de Sociópolis, que tampoco dispone en la actualidad de transporte público. De esta forma, los vecinos del lugar podrán ir directamente al centro de la Valencia y al Hospital Dr. Peset.