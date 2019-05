La limpieza contra la suciedad del botellón se refuerza en seis distritos Jóvenes de botellón en el viejo cauce. / J. J. monzó Ramón-Llin critica la falta de coordinación para evitar que la suciedad se mantengan en decenas de lugares todo el día PACO MORENO Valencia Jueves, 2 mayo 2019, 20:39

«Es un problema que no han sabido resolver a pesar de criticarlo cuando estaban en la oposición». Así calificó ayer la concejala del grupo popular Maria Àngels Ramón-Llin la gestión que ha hecho el gobierno municipal sobre el botellón en numerosos barrios. La concejalía de Medio Ambiente ha tenido que reforzar el dispositivo de limpieza en siete distritos, según una respuesta dada en el último pleno.

Se trata de Ciutat Vella, Ensanche, Extramuros, Olivereta, Patraix y Jesús, donde la delegación ha tenido que disponer más recursos de los habituales en días festivos, como un equipo formado por barrenderos con una furgoneta, una barredera mecánica y otra máquina especializada en la limpieza de aceras.

La contestación vino a colación de una interpelación sobre lo que dispone la contrata para frenar el botellón los fines de semana en Ciutat Vella. En este caso son 15 operarios y tres vehículos.

El PP denuncia que la Policía Local rechaza facilitar las multas puestas por beber en la calle

Frente a esta concreción dada por la concejalía encabezada por Pilar Soriano, la respuesta dada por la delegada de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, es mucho más difusa. Así, a preguntas de Ramón-Llin responde que «desde la Policía Local, tras la reestructuración de unidades se ha dado una respuesta directa y específica al fenómeno del botellón en la ciudad». El caso es que el grupo popular preguntó por el número de denuncias interpuestas por los agentes, lo que no se dice.

«Además de no dar ni un dato de ninguna de las zonas que reconocen que tienen botellón, nos hablan de que se centran en mejorar la convivencia, cuando precisamente es el botellón el que altera esa convivencia. Hablan de controles preventivos y vigilancia, pero nada se ha hecho realmente para reducir la práctica del botellón y sus múltiples efectos negativos en la vida de la ciudad», aseguró la edil del PP, para no descartar que «igual es que ya no se ponen sanciones de este tipo, lo que fue rechazado por otas fuentes, para asegurar que sí se tramitan.

En cuanto a la gestión de la limpieza, apuntó que «no gestionan bien el trabajo y el horario porque los vecinos afectados siguen quejándose de que por las mañanas todavía no han limpiado los restos del botellón y que pasan horas hasta que esto sucede». Para Ramón-Llin, demuestra que «pese al incremento presupuestario para limpieza no se sabe gestionar».

Medio Ambiente señala que los domingos y festivos tienen controlados una decena de lugares de botellón habitual, aunque las denuncias de la Federación de Vecinos duplican este fenómeno. De colocarse en un mapa abarcaría prácticamente a todos los barrios, con especial predominio en jardines, zonas peatonales y el entorno de las discotecas, que sirven como polo de atracción a esta práctica.

No en vano, hosteleros de Ruzafa sin ir más lejos han realizado diversas campañas de concienciación para rebajar los ruidos nocturnos y facilitar así el derecho al descanso de los vecinos. El Consistorio adjudicó hace unos meses la colocación de paneles de medición de contaminación acústica en el mismo barrio, con la idea de que ayuden también en este sentido. La medida, ciertamente, no contó con el apoyo de la asociación de vecinos, entidad que reclamó que se hagan cumplir las ordenanzas en cuanto al ruido y las autorizaciones de terrazas.

La concejala Menguzzato anunció varias veces en comparecencias este mandato la aprobación de una normativa que aglutine las infracciones de civismo, como es el caso del botellón, aunque el borrador se ha quedado en el cajón, argumentando problemas planteados por los servicios jurídicos.