Inundación en La Torre: arranca el primer simulacro en una de las pedanías de Valencia golpeadas por la dana

La Torre vuelve a recordar el fatídico 29 de octubre de 2024 con el objetivo de aumentar su resiliencia y capacidad de respuesta frente ... a futuras riadas. Probablemente esta pedanía de Valencia todavía no haya conseguido salir del trance provocado por la dana hace más de un año, pero la mañana de este miércoles ha sido el campo de pruebas en el que los servicios municipales de Emergencia del Ayuntamiento han ensayado cómo sería su actuación en el primer simulacro de inundaciones.

En esta recreación se cuenta con la participación y colaboración de la Alcaldía pedánea, el centro de mayores, la Universidad Popular, el consultorio médico, el centro ocupacional, la biblioteca municipal y el CEIP Padre Manjón, además de los servicios de emergencia.

Desde las 11:00 horas, se simula la preparación de los efectivos de emergencias y las administraciones ante una rotura en la mota del nuevo cauce del Turia y su afección sobre La Torre en forma de inundación. A esta misma hora, se recrea la recepción del aviso del suceso por parte de la Policía Local y la activación inmediata del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en la Sala CISE de la Central del cuerpo policial dependiente del Consistorio.

El dispositivo montado para esta recreación consta de sirenas, vehículos de los servicios de emergencias intervinientes -Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, megafonía informativa desde las patrullas policiales, cortes temporales de tráfico en todos los accesos a La Torre.

Cronología

A las 11:00 horas se constituye el Cecopal en la sala CISE de la Policía Local. Desde allí, el organismo municipal de coordinación de la emergencia irá adoptando las diferentes instrucciones para seguir la evolución del fenómeno en comunicación con el puesto de mando avanzado situado en el puente de acceso a La Torre para realizar la evacuación de espacios determinados.

Por su parte, a las 12:00 horas está previsto que se active la sirena de aviso a la población. El dispositivo sonoro emitirá una señal de confinamiento durante tres minutos de sonido discontinuo. La alarma está instalada en la azotea de la alcaldía pedánea, situada en el número 7 de la calle Benidoleig. Por último, a las 12:30 volverá a sonar durante 30 segundos sin interrupciones para decretar el fin de emergencia.

Cortes de tráfico y recomendaciones

Para el correcto discurrir de la simulación, se ha procedido a cortar el acceso a La Torre por la V-30 (salida 4), la calle J. Soto Micó (desde la rotonda hacia la CV-400), la carretera d'Alba, el puente peatonal de «La Solidaritat», la avenida Europa y su cruce con el Molí de la Pala así como posibles restricciones de carácter menor en calles adyacentes a la pedanía.

El Consistorio recuerda al vecindario de La Torre que, durante el transcurso del simulacro, puede seguir las indicaciones de las autoridades y los avisos por megafonía, continuar con su actividad normal, observar desde zonas seguras y colaborar en caso de que se lo solicite el personal uniformado. Por contra, los residentes no deben obstaculizar vehículos oficiales o generar alarma innecesaria.