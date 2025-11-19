Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un grupo de voluntarios trae ayuda humanitaria a La Torre dos días después de la dana.

Un grupo de voluntarios trae ayuda humanitaria a La Torre dos días después de la dana. ROBER SOLSONA/EP

Inundación en La Torre: arranca el primer simulacro en una de las pedanías de Valencia golpeadas por la dana

Los servicios de emergencias del Ayuntamiento ensayan su respuesta ante futuras riadas con sirenas para avisar a la población

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:10

La Torre vuelve a recordar el fatídico 29 de octubre de 2024 con el objetivo de aumentar su resiliencia y capacidad de respuesta frente ... a futuras riadas. Probablemente esta pedanía de Valencia todavía no haya conseguido salir del trance provocado por la dana hace más de un año, pero la mañana de este miércoles ha sido el campo de pruebas en el que los servicios municipales de Emergencia del Ayuntamiento han ensayado cómo sería su actuación en el primer simulacro de inundaciones.

