Virginia, Zarcos, Juanjo y Aram, en la rotonda donde aguantaron casi 8 horas. IRENE MARSILLA
Héroes de la dana

Noche en la rotonda de la vida

Rescates. ·

Policías locales y guardias civiles de Alfafar, Massanassa y Catarroja salvaron a 26 personas al subirlas a una glorieta en La Torre. Hasta el Rey les felicitó. Esta es su historia

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 00:59

Comenta

Puede parecer un lugar donde nunca pasa nada. No, en realidad es un no-lugar, uno de esos enclaves que los conductores rodean sin mirarlo ... más de un segundo. Si lo hicieran, de hecho, verían que esa rotonda tiene todavía lo que parece una manguera de bombero atada a un árbol. Es el silencioso testigo de una de esas historias que nos recuerdan que en la peor tarde de nuestras vidas, hubo quien dio lo mejor de sí. En esa rotonda situada al sur de la pedanía de La Torre en Valencia aguantaron casi tres decenas de personas que, rescatadas por un grupo valiente de policías locales y guardias civiles, se amarraron a los árboles para evitar que el agua se los llevara mientras a su alrededor se desarrollaba el caos más absoluto.

Noche en la rotonda de la vida