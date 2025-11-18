Así será el simulacro de inundación en La Torre: sirenas, cortes de tráfico y evacuaciones La intervención durará media hora y colaborarán varias dependencias municipales como el colegio, la biblioteca o el centro de mayores

Este miércoles tendrá lugar en la pedanía de La Torre un simulacro de emergencias que consistirá en hacer sonar las sirenas, evacuaciones y cortes de tráfico. Se simulará la rotura de una mota del río Turia que puede afectar al enclave.

En el simulacro participarán los Servicios de Emergencia Municipales para mejorar la preparación ante situaciones extremas de riesgo real. En esta jornada también colaboran la Alcadía Pedánea, el centro de mayores, la Universidad Popular, el consultorio médico, el centro ocupacional, la biblioteca municipal y el colegio Padre Manjón.

El simulacro dará comienzo a las once horas con la recepción del aviso de la rotura y la constitución inmediata de Cecopal en la sala CISE central de la Policía Local. Desde este organismo se irán dando las distintas instrucciones junto con el puesto de mando avanzado que estará situado en el puente de acceso a La Torre. Las instrucciones irán encaminadas a la evacuación de determinados espacios.

El paso siguiente en la emergencia será a las 12 del mediodía con el sonido de las sirenas durante tres minutos. Será un tono discontinuo que llamará a la población para que se confine en sus domicilios. La sirena está instalada en la azotea de la alcaldía pedánea. El fin de la emergencia será a las 12.30.

Desde el Ayuntamiento de Valencia se han emitido una serie de recomendaciones a los vecinos. Así, si puede deberá seguir las indicaciones de las autoridades y los avisos por megafonía. También aconsejan continuar con su actividad habitual, observar el simulacro desde zonas seguras y colaborar si se lo solicita personal uniformado.

En todo caso, tendrán que evitar obstaculizar el paso de vehículos oficiales o generar una alarma innecesaria.

El simulacro conllevará el corte al tráfico de varios tramos de carreteras. Será el caso del acceso a La Torre por la V-30 (salida 4). También se impedirá la circulación por la calle J. Soto Micó desde la rotonda hacia la CV-400, la carretera d'Alba, el puente peatonal La Solidaritat, la avenida Europa cruce con Molí de la Pala y el Ayuntamiento advierte que puede haber posibles restricciones menores en calles adyacentes.