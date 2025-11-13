Una campaña informativa en redes sociales avisa sobre el simulacro de inundación que se realizará en La Torre para no crear falsas alarmas Efectivos de bomberos y agentes de la policía local explican en vídeos consejos para la recreacción del miércoles 19, incluyendo el sonido de las sirenas que se escuchará en la pedanía

El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado una campaña de información a través de todas las cuentas de sus redes sociales para concienciar a los vecinos sobre el simulacro de inundación de La Torre que se celebrará el próximo miércoles 19 de noviembre. El objetivo de esta campaña es que «los vecinos estén avisados del simulacro que vamos a realizar el próximo miércoles y así no les extrañe ver a bomberos, policía local o guardia civil en la pedanía y sus inmediaciones», ha indicado el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero.

Esta campaña ha comenzado con una cartelería en redes sociales en el que avisa del próximo simulacro y seguirán vídeos protagonizados por bomberos y policías locales advirtiendo de diversos aspectos del simulacro, como la presencia de los cuerpos de emergencia, la afectación a la movilidad ese día en la zona de La Torre y sus alrededores e incluso se dará a conocer el sonido de la sirena por inundación que sonará por primera vez desde la alcaldía pedánea el próximo miércoles.

«Creemos que la población debe conocer con anterioridad este sonido que es el estándar a nivel internacional para inundaciones y recordar que el miércoles será un simulacro, por lo que los vecinos deben tener tranquilidad», ha explicado el edil de Emergencias.

Asimismo esta campaña informativa se completará con cartelería en los comercios de La Torre, así como instalaciones municipales de la zona, como la biblioteca o el Centro de Mayores en los que se recuerda qué se verá y se escuchará, quienes son los centros participantes en el simulacro y las recomendaciones para los vecinos sobre lo que hacer en el simulacro.

Entre las recomendaciones a los vecinos de lo que se podrá hacer está el seguir las indicaciones de las autoridades y los avisos por megafonía; continuar con su actividad normal; observar desde zonas seguras; colaborar si se lo solicita personal uniformado. Se recuerda a los vecinos que durante el simulacro no se debe obstaculizar vehículos oficiales de emergencias y generar alarma innecesaria.

Caballero ha animado a los vecinos de La Torre a participar para que en una situación de riesgo puedan protegerse con unas medidas sencillas y básicas atendiendo las indicaciones de las autoridades. «La cultura de la prevención es clave y ejercicios como este son una pieza más para que no solo la ciudadanía, sino los servicios municipales de emergencias pongan a prueba su coordinación y su respuesta rápida ante una emergencia».