El inicio de un año de reforma en Pérez Galdós pone a prueba el tráfico en Valencia

Arturo Checa Valencia Lunes, 30 de junio 2025, 00:33 Comenta Compartir

«¿Otra vez no vamos a poder aparcar debajo de casa, mamá?». Una niña con una pamela rosa y gafas de sol a juego del ... mismo color se baja del coche de sus padres en la calle Democracia de Valencia. Bajo un sol abrasador levanta la vista y observa las señales de prohibido estacionar en la zona. Desde este lunes 30 y hasta el 31 de agosto. Todo el verano. Yes sólo el comienzo de un largo camino. Arranca la megarreforma de Pérez Galdós, uno de los proyectos estrella de Catalá, heredado aunque modificado del anterior Rialto, con la reducción de un carril, la ampliación de aceras y la controvertida no eliminación final del túnel por cuestiones técnicas que mantiene encendido a muchos de los residentes.

Los primeros cortes de tráfico se inician este lunes en dos puntos en cada uno de los extremos de la avenida. Se comenzará a levantar el pavimento en el tramo comprendido entre la avenida Manuel de Falla y la calle Cartagena, la zona recayente a los barrios de Campanar y Petxina. Ylo mismo ocurrirá en el entronque de la calle San Vicente con Pérez Galdós, con cortes al tráfico hasta la calle Uruguay. El transporte público no se verá afectado. Al menos en cuanto a interrupciones, porque los autobuses de la EMT y taxis seguirán circulando en ambas direcciones en un carril habilitado en sentido contrario, como explicó la semana pasada el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell. Harina de otro costal son los atascos. Porque el «¿otra vez, mamá?» que soltaba la niña del coche de la calle Democracia de Valencia tiene su por qué. La zona de Pérez Galdós ha sido escenario de hasta tres obras en el último año, las dos anteriores por trabajos del ciclo integral del agua y por la creación de una zona peatonal junto al carril bici, las 'marcas rojas' en el suelo que se 'inventó' el anterior gobierno municipal y que prácticamente nadie usa, como puede comprobar cualquiera que pasee por la zona. Cambiar alcantarillado Con la sustitución del alcantarillado es precisamente con lo que va a empezar la 'megareforma' de la avenida. La niña, como todos los vecinos de estas zonas, seguramente sea consciente de que toda mejora conlleva un sacrificio. Pero los residentes (la pequeña también, sufriendo con su madre el no poder aparcar) también son conscientes de los notables embotellamientos que los últimos trabajos han generado en la zona. Los últimos, llevados a cabo en el mismo tramo de la calle Democracia que ahora inaugura la gran reforma y que han ocasionado durante meses colas de coches que han llegado hasta casi la confluencia de Maestro Rodrigo con General Avilés. Los cortes en el entorno del viejo cauce y San Vicente auguran más tráfico en avenida del Cid o Fernando el Católico Aunque estos atascos pueden ser precisamente un 'juego de niños' con los que puede originar la reforma puesta en manos de Pavasal y Bertolín, con 14 meses de ejecución y valorada en casi 24 millones de euros. La histórica reforma de Pérez Galdós va a poner a prueba el tráfico en toda la ciudad de Valencia. No hay más que observar los gráficos que acompañan a estas líneas para comprobar cómo la afección de las obras en Pérez Galdós pueden dejarse notar durante un año y dos meses en zonas tan neurálgicas para la circulación en la ciudad como la avenida del Cid, la Gran Vía Fernando el Católico, la propia marginal derecha del viejo cauce, Tres Forques o Perís y Valero. Zonas que los conductores deberán tomar para dar un rodeo ante la trinchera de vallas, zanjas y máquinas que va a poblar la avenida de Pérez Galdós. 50.000 vehículos al día Como ha venido publicando LASPROVINCIAS en los últimos meses, por la que es una de las principales arterias viarias de la ciudad circulan más de 50.000 vehículos cada día. «Lo que hubiera supuesto más de dos años y medio de trabajos se va a acometer en tiempo récord, ya que en sólo 14 meses se va realizar toda la obra», como enfatizó el concejal de Urbanismo, Juan Giner. El concejal de Movilidad también indicó que se va a activar mucha señalética «en puntos clave» de la ciudad gracias a la instalación de 45 carteles informativos de los desvíos y 26 planes de señalización variada. Además, también se pondrán carteles en formato A3 en portales y comercios, en zonas de paso de la obra y en paradas de la EMT equipados con un QR que va a redirigir a los usuarios a una página web donde podrán ver los desvíos vigentes en cada momento. Paradas provisionales de la EMT También se habilitarán paradas provisionales para los buses de la EMT y todos los vecinos tendrán acceso a los garajes de sus fincas mediante información específica que les será facilitada por las empresas adjudicatarias de la licitación, como detalló Carbonell. Los ciclistas y usuarios de patinetes sí se verán más afectados por las obras pues tendrán que bajar de sus bicicletas y transitar como si fuesen peatones en los tramos en los que se estén produciendo los trabajos.

