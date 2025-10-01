Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un indigente mata a otro a puñaladas tras discutir en el centro de Valencia
Piezas de mármol del paseo marítimo, rotas desde hace tiempo. J. L. Bort

Los hosteleros de los chiringuitos de la playa de la Malvarrosa quieren un nuevo Paseo Marítimo

Piden a las administraciones que mejoren el concurrido espacio público ante la inversión de hasta un millón que van a hacer ellos en los locales

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:45

Este miércoles, a primera hora de la mañana, comenzará el derribo del primer restaurante del Paseo Marítimo de la Malvarrosa, el local que lleva el ... nombre de El Bobo, el 13 de octubre, tras el puente, le seguirá Casa Isabel, cuyo mobiliario ya se está retirando; a final de mes se derrocará también La Murciana y el noviembre La Alegría de la Huerta.

