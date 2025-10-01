Los hosteleros de los chiringuitos de la playa de la Malvarrosa quieren un nuevo Paseo Marítimo

Este miércoles, a primera hora de la mañana, comenzará el derribo del primer restaurante del Paseo Marítimo de la Malvarrosa, el local que lleva el ... nombre de El Bobo, el 13 de octubre, tras el puente, le seguirá Casa Isabel, cuyo mobiliario ya se está retirando; a final de mes se derrocará también La Murciana y el noviembre La Alegría de la Huerta.

Los edificios de la década de los 90 de color azul y hormigón pasarán a mejor vida para dar paso a unos locales del siglo XXI, con más presencia de cristal, con el fin de tener más visibilidad del mar, unos restaurantes que ganarán la planta superior para comedor, con cocinas el doble de grandes e incluso, como novedad, se instalarán a 50 centímetros del suelo, por si hay crecidas del mar por el cambio climático.

Los hosteleros pondrán de sus bolsillos alrededor de un millón de euros que tendrán que amortizar en los 20 años que les quedan de concesión. Eso sí, los profesionales de la gastronomía, que quieren que se les conozca como la playa del arroz, quieren dar un toque de atención para que las administraciones modernicen y den un lavado de cara importante al Paseo Marítimo, después de más de 30 años de su construcción.

«Nos gustaría, ya que vamos a tener unos edificios muy modernos, con placas solares, y con mejores vistas al mar porque los edificios serán un 70% de cristal y no tendrá casi hormigón, y todo ello con capital privado, que el Paseo Marítimo también diera el salto al siglo XXI», indica José Miralles, presidente de la asociación de Hosteleros de la Playa de la Malvarrosa (Apholema).

Como detallan tanto Miralles, como compañeros como Javier Arnal o Santiago Gómez, «ya que vamos a dar el pistoletazo de salida en la playa urbana más importante de Europa con los nuevos locales, para que Valencia tenga los restaurantes que se merece, también es vital que el paseo cambie».

Haciendo un repaso al estado actual del paseo marítimo, recuerdan que «el carril bici está viejo, deteriorado. Muchas baldosas del propio paseo o las piezas de mármol de acceso a las zonas de ajardinadas están partidas o ya no existen. En el mobiliario, hay varios bancos de piedra rotos, tirados en el suelo; en las zonas de transición entre los aparcamientos y los jardines, cuando llueve se forman lagunas y los peatones no pueden pasar».

También aseguran que es necesario que los «contenedores de basura estén soterrados, para evitar olores y que la gente orine junto a ellos y debería de haber más árboles en el paseo, porque cada vez hace más calor y son necesarias más zonas de sombra», añaden los hosteleros.

Igualmente recuerdan que es una playa familiar «y pedimos más zonas de juegos infantiles» y defienden esta inversión en el Paseo Marítimo «porque la zona de la playa ya no se visita sólo en verano, no es un espacio estacional, la gente, valencianos y turistas lo utilizan para hacer deporte o pasear a diario y está lleno los fines de semana de invierno».

También reclaman que el Bus Turístic no se quede sólo en Las Arenas, que llegue a la Casa Museo Blasco Ibáñez para que puedan acercarse a nuestros restaurantes de la Malvarrosa«. Y, además, reclaman más cuidado en la jardinería y »que tomen medidas para evitar que vengan gorrillas porque al final hay gente que no viene para evitar problemas«, añade Santiago Gómez.