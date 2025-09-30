El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas Los locales de La Murciana y La Alegría de la Huerta se tirarán a finales de octubre y noviembre y Casa Isabel en dos semanas

Vallado del restaurante El Bobo, en el paseo de la Malvarrosa, antes del derribo.

Lola Soriano Pons Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 01:27 Comenta Compartir

Si el tiempo lo permite, en 48 horas arrancará el derribo del primer restaurante del paseo marítimo de la Malvarrosa. Después de reajustar el plan inicial, será el miércoles cuando las palas tiren los actuales edificios de color azul, levantados en la década de los 90.

El primer local que pasará a mejor vida es El Bobo, que hace ya semanas vació el restaurante. De hecho, las vallas ya rodean la construcción y se han empezado a desconectar los servicios.

La próxima semana, tras retirar el material de derribo, se comenzará con la cimentación, eso sí, faltará ver si la arena y el agua de la base complican el proceso.

En principio la cimentación tardaría en fraguar unas dos semanas y luego se empleará entre mes y medio o dos meses en completar los desvíos y trabajos de acometidas de luz, agua, gas o telefonía.

El objetivo es que a finales de enero llegue el edificio modular de inHAUS y luego se tendrá que completar la instalación de la cocina y del mobiliario e interiorismo, de manera que podría abrir de nuevo el 1 de marzo.

Primeros trabajos para vaciar el restaurante Casa Isabel, en el paseo de la Malvarrosa. Jesús Signes

El derribo de otro de los restaurantes, Casa Isabel, comenzará el 13 de octubre, eso sí la nueva construcción la lleva otra firma, Smart Project. De igual modo, se necesitará tiempo para la cimentación y las nuevas acometidas y la idea es que los módulos de la nueva construcción se transporten entre diciembre y enero para abrir en marzo.

Le seguirá La Murciana, con los derribos a finales de octubre y luego La Alegría de la Huerta, estos dos también con el nuevo edificio de inHAUS y el objetivo, según José Miralles, presidente de la asociación de Hosteleros de la Playa de la Malvarrosa es que tanto El Bobo, como La Murciana y La Alegría de la Huerta estén en servicio en marzo.

La freiduría Inspiro se derribará en la última semana de octubre (con Smart Project) y locales como El Trompo, Luz de Luna o Ripoll se modernizarán en una segunda fase, a partir de septiembre de 2026.