Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat y activa un doble aviso amarillo en Valencia y Alicante por viento y oleaje
Imagen de archivo del cierre del hostal clandestino. Irene Marsilla

El hostal clandestino de Mestalla reabrió durante una semana al denunciar al Ayuntamiento por el precinto del local

El dueño del negocio alegó que la valla de la Policía obstaculizaba las medidas de evacuación en caso de emergencia

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Los vecinos del barrio de Mestalla volvieron a temer por la pérdida de su tranquilidad vecinal. Durante la primera quincena de noviembre, la valla que ... servía como precinto del hostal clandestino, que generó problemas en la zona durante más de un año, había desaparecido. El movimiento de clientes y la actividad parecían recuperadas en un negocio que ha sido una auténtica molestia para los residentes. Al parecer, el dueño del negocio intentó eliminar el precinto de la Policía Local colocado como medida cautelar mientras la Justicia investiga el cierre definitivo del bajo por no contar con la licencia de actividad.

