Un hostal sin licencia causa problemas a los vecinos del barrio de Mestalla

Los vecinos del barrio de Mestalla, y concretamente de la calle Finlandia, están harto de no poder dormir por las noches. Si además las ... molestias las provoca un hostal que no debería estar abierto, la situación indigna aún más a los residentes. Este «problema» con el que conviven los vecinos dura ya más de un año, según denuncian. Sin embargo, la conselleria de Turismo, que es la que tiene la potestad de frenar su actividad, está atada de pies y manos porque la situación del local se encuentra ahora a la espera de que dicte sentencia la Justicia.

Vecinos de la calle Finlandia, calle Alginet, calle Pintor Ricardo Verde, calle Amadeo de Savoya, avenida Aragón y avenida Suecia se han unido para denunciar que en la primera vía mencionada un hostal clandestino (sin licencia de actividad aprobada) genera numerosas molestias al entorno. «Los huéspedes consumen alcohol y fuman sustancias ilegales en plena vía pública, generando un ambiente hostil e insalubre», aseguran los residentes de la zona.

«Son frecuentes los altercados y enfrentamientos entre ellos, con riesgo para la seguridad vecinal. Recientemente se han denunciado dos intentos de robo en edificios de la zona, y los vecinos no se atreven a ir por la acera donde está el establecimiento. Por las noches, si una chica va sola por la calle Finlandia, prefiere ir por la calzada antes que por la acera», cuentan desesperados los afectados.

Además, los vecinos añaden, «La calle aparece de manera habitual llena de colillas y botellas, degradando la limpieza y convivencia. Los comercios de la zona ya se están viendo resentidos». Según indican los residentes, trabajadoras de una clínica estética han sufrido «en más de una ocasión» comentarios obscenos, o el supermercado próximo ha notificado varios episodios de robos, además de la basura que dejan los usuarios conflictivos durante sus encuentros nocturnos en la puerta del establecimiento.

El vecindario asegura que la labor de las autoridades es «encomiable», pues cada vez que han denunciado altercados en horas intempestivas, tanto agentes de la Policía Local o Cuerpo Nacional de Policía han acudido con celeridad. De hecho, según ha podido comprobar este periódico, en el último año los agentes han sido requeridos en la zona más de una veintena de veces.

Los vecinos acudieron al Servicio Territorial de Valencia perteneciente de la conselleria de Turismo, pues la gestión y control de actividad de los hostales son competencia suya. Tras notificar las incidencias, desde Turismo indicaron que se trata de un establecimiento clandestino, pues no cuentan con licencia de actividad aprobada. Los residentes de la zona se preguntan cómo puede operar un local sin licencia, y han tratado de reunirse con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para explicarle «la magnitud del problema».

Sin embargo, la primera edil de la ciudad puede hacer entre poco y nada al respecto. Y es que la competencia es autonómica. Sin embargo, ni aún así sería posible hacer nada contra el local, al menos por ahora. Según explicaron desde conselleria a este periódico, este local intentó darse de alta en 2023, pero la conselleria denegó el permiso «al no cumplir con los parámetros». Los dueños del negocio presentaron un recurso, el cual también fue denegado. Mientras tanto, el hostal ha operado todo este tiempo.

De hecho, mientras los procesos burocráticos no finalicen, la conselleria no podrá dar orden de cierre. Por ello, los dueños del local presentaron un contencioso-administrativo ante la Justica. El juicio se celebró y recientemente se falló a favor del cierre de la actividad, aunque todavía no hay sentencia en firme. Por ello, la conselleria insiste que, hasta que no haya sentencia firme por parte de la Justicia, no será posible ordenar el cierre definitivo.