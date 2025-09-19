Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cientos de estudiantes, en la calle Serpis este jueves de madrugada. LP

Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia

Carreras de cientos de universitarios y petardos fuerzan a intervenir a la Policía

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:56

Las novatadas se recrudecieron en la madrugada del miércoles al jueves en Valencia con la llegada de cerca de 200 chavales de una residencia ... cercana al entorno de la Damià Bonet. Los jóvenes lanzaron petardos y yogures contra la fachada de la residencia y llegaron a cortar el tráfico, lo que obligó a intervenir a la Policía Local. Los agentes, que tenían un dispositivo especial de vigilancia, llegaron al lugar de los hechos pasada la medianoche. Los chavales de la otra residencia huyeron a la carrera, lo que hizo que los de la Damià Bonet se burlaran por las redes sociales llamándoles «atletas».

