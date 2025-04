El grafiti furtivo se expande por Valencia, de las sombras con ojos verdes al perro Bowy

El grafiti furtivo está por todas partes y en diferentes tamaños. Ocupa muros ya intervenidos, cajas eléctricas de semáforos, zócalos, mobiliario urbano deteriorado, portezuelas dañadas ... y un sinfín de superficies públicas de Valencia. Lo habitual es pintar sobre elementos urbanos sin valor, pero a veces se estampa en mobiliario que, aunque abandonado, goza de algún tipo de protección (ya sea un Bien de Relevancia Local) o con valor artístico. Es aquí donde el 'street art' colisiona con la ley. En estos casos el grafiti deja de ser inofensivo para las ciudades.

Valencia no es ajena al grafiti furtivo. Son numerosos los artistas, que siempre trabajan bajo el anonimato, que frecuentan esta modalidad artística. Sus creaciones son las sombras negras con ojos verdes, la silueta negra del fotógrafo conocida como 'The photographer', el perro Bowy o las letras LUCE. En cualquier rincón de la capital del Turia es posible observar alguno de estos grafitis.

Los autores de las sombras con ojos verdes son de los más prolíficos. Un informe de la Policía Local de Valencia tiene registrados pintadas en las calles Bélgica, Mendizábal, Filipinas, Micer Mascó, José Benlliure, Iglesia del Rosario, Naturalista Arévalo Baca, General Gil Dolz, así como en las plazas Manuel Granero y Luis Casanova, las avenidas Alfahuir y Suecia, el puente l'Assut de l'Or y hasta en el antiguo monasterio de San José y Santa Teresa, que está catalogado como un bien de interés local. La Policia Local, como avanzó LAS PROVINCIAS,, ha identificado a dos grafiteros, de 30 y 31 años de edad, por pintar en un muro una sombra con ojos verdes como las que inundan otra vez las calles de la ciudad de Valencia. La colaboración ciudadana fue clave para localizar y sorprender a los dos jóvenes, un español y un suizo, cuando realizaban uno de estos grafitis en el cruce de las calles Pintor Ferrandis y José Ballester Gozalvo.

Los dos grafiteros identificados se enfrentan a un delito continuado de daños contra bienes de titularidad pública, según el atestado remitido a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones. Los jóvenes fueron sorprendidos cuando pintaban una de las sombras en un muro, pero los grafitis también aparecieron en las última semanas en fachadas de plantas bajas, bancos, contenedores y otros elementos de mobiliario urbano.

Ante esta situación, los autores se han manifestado en redes sociales. «La Sombra no es delincuencia. La Sombra es reivindicación. No se trata de política ni de ideología, se trata de abogar por un futuro mejor en el que se tenga la salud mental en mejor consideración. La Sombra es arte. No hace daño a nadie. Pese a ello, se pide disculpas a quienes se hayan sentido perjudicados por el movimiento. Toda revolución tiene un coste y, en este caso, siempre se trata de que sea mínimo. La Sombra solo pretende remover las consciencias de una manera amigable y divertida. No es graffiti sin más, es interacción y juego. Es un movimiento social«, detalla el comunicado.

Los ejemplos de grafiti furtivo -aquel que se realiza bajo el anonimato, sin autorización para emplear un muro y de noche o en horas intempestivas para no ser visto- son numerosos. El perro Bowy es un habitual de las calles de Valencia, está presente en todos los barrios y en los rincones más insospechados. Tiene un perfil en Instagram.

Muy popular es 'The photographer' y detrás de este nombre no se encuentra un joven treinteañero; nada que ver. Se trata de un hombre que roza los 70 años, que vive en Valencia y que actúa con nocturnidad. 'The photographer', además, es el reflejo de la imagen del artista. Así lo confesó él en una conversación telefónica con LAS PROVINCIAS hace un par de años. El icono que puebla Valencia parte de una fotografía que se hizo hace años en un espejo, ataviado con su sombrero y con una cámara con gran angular, explicó entonces. Él suelo llevar sombrero, trabaja de noche, porta una carpeta y actúa en soledad. En el mural del instituto Sorolla, que lo hizo en colaboración «de cuatro y cinco personas».