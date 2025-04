Qué significan las sombras con ojos verdes que llenan las calles de Valencia

Jorge Zarco Valencia Miércoles, 23 de abril 2025, 14:49 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Dos grafiteros están siendo investigados por pintar en un muro en el cruce de las calles Pintor Ferrandis y José Ballester Gozalvo de Valencia sombras con ojos verdes. Ambos se enfrentan a un delito continuado de daños contra bienes de titularidad pública, según el atestado remitido a la Policía Nacional.

Según el reportaje fotográfico que incluye el informe policial, los dibujos de sombras fueron realizados de noche en las calles Bélgica, Mendizábal, Filipinas, Micer Mascó, José Benlliure, Iglesia del Rosario, Naturalista Arévalo Baca, General Gil Dolz, así como en las plazas Manuel Granero y Luis Casanova, las avenidas Alfahuir y Suecia, el puente l'Assut de l'Or y hasta en el antiguo monasterio de San José y Santa Teresa, que está catalogado como un bien de interés local..

¿Y qué significan estas sombras con ojos verdes que están inundando las calles de la ciudad? Tal y como explicaron a LAS PROVINCIAS, son un movimiento social que surge como crítica a un sistema donde consideran que existen grandes injusticias y desigualdades que afectan a la salud mental de las personas. «Son aspectos negativos de nuestra sociedad que todo el mundo ve pero que pocos se preocupan por defender». Eso sí, recalcan que no es una crítica dirigida a las políticas o estratos sociales que marcan esas desigualdades, si no más bien la responsabilidad de cada persona que conoce «esta realidad» y no hace nada por cambiarlo.

Esas sombras son el lado oscuro «que todas las personas tenemos». Y el negro representa la sombra de cada uno cuando mira la figura pintada, «la oscuridad que rige nuestra sociedad, la ausencia de color y por tanto la ausencia de vida». Los ojos verdes son el color que muestra el veneno «que impregna una sociedad intoxicada». Expresan que ese veneno corre por las venas de cada uno, una representación de la perversión que habita en cada ciudadano. La sombra no tiene ni brazos ni boca, denunciando de esta forma a las personas que no son capaces de expresar ni tomar acción contra esas injusticias que el movimiento defiende que existen.

Cuentan con un perfil de Instagram con más de 10.000 seguidores y una página web en la que venden distintos productos como camisetas, sudaderas, chaquetas o gorras. «El/la artista responsable de La so0mbra no es el/la protagonista del movimiento, por ello es y seguirá siendo una persona anónima. Esto es clave para la expansión del movimiento y su filosofía. Recordamos que el objetivo es generar un impacto y un movimiento que, a su vez, conlleva una recaudación económica que se traducirá en distintas donaciones a diferentes recursos de la Salud Mental. Uno de los motivos por los que se contribuye con un bien social es porque, ya que se «ensucia» la ciudad, se pretende compensar una necesidad que presenta la ciudadanía», explican en su web.