Investigados dos jóvenes por pintar sombras con ojos verdes en las calles de Valencia

Javier Martínez Valencia Miércoles, 23 de abril 2025, 12:39 Comenta Compartir

La Policía Local ha identificado a dos grafiteros, de 30 y 31 años de edad, por pintar en un muro una sombra con ojos verdes como las que inundan otra vez las calles de la ciudad de Valencia. La colaboración ciudadana fue clave para localizar y sorprender a los dos jóvenes, un español y un suizo, cuando realizaban uno de estos grafitis en el cruce de las calles Pintor Ferrandis y José Ballester Gozalvo.

Los dos grafiteros identificados se enfrentan a un delito continuado de daños contra bienes de titularidad pública, según el atestado remitido a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

Los jóvenes fueron sorprendidos cuando pintaban una de las sombras en un muro, pero los grafitis también aparecieron en las última semanas en fachadas de plantas bajas, bancos, contenedores y otros elementos de mobiliario urbano.

El informe policial incluye un reportaje fotográfico de dibujos de sombras que la Policía atribuye a los dos grafiteros, y que fueron realizados de noche en las calles Bélgica, Mendizábal, Filipinas, Micer Mascó, José Benlliure, Iglesia del Rosario, Naturalista Arévalo Baca, General Gil Dolz, así como en las plazas Manuel Granero y Luis Casanova, las avenidas Alfahuir y Suecia, el puente l'Assut de l'Or y hasta en el antiguo monasterio de San José y Santa Teresa, que está catalogado como un bien de interés local.

Cuando fueron sorprendidos el pasado 6 de abril, los jóvenes salieron corriendo, pero fueron interceptados por los policías locales de la Séptima Unidad (retén del Marítimo) tras una corta persecución. Una vez que los identificaron, los agentes detectaron restos de pintura verde en las manos de uno los grafiteros y comprobaron que la sombra con ojos estaba recién pintada. Los policías también les intervinieron varios botes de pintura.

Mucho más allá que un grafiti corriente, las sombras con ojos tienen un perfil en Instagram y representan a un movimiento social que crítica las grandes injusticias y desigualdades que afectan a la salud mental de las personas. «Son aspectos negativos de nuestra sociedad que todo el mundo ve, pero que muy pocos se preocupan de cambiar», explica un miembro del colectivo urbano.

Detrás de estas sombras podría haber más grafiteros. El número es incierto, y no firman los dibujos porque no buscan protagonismos. «Nuestro principal interés son los viandantes, la gente, y su forma de interactuar con las sombras. Si se habla de artistas no se entiende el mensaje, y se reduce el concepto de las sombras a algo que va mucho más allá», señala la misma fuente.

«Estas figuras no son un grafiti tradicional que pretende extender el nombre de un artista. Es la difusión de un concepto, un movimiento social que tiene unos objetivos y que, como el arte, depende de la interpretación de cada uno cuando lo contempla», añade el portavoz del movimiento social.

El color negro representa la sombra de cada viandante cuando mira la figura pintada, «la oscuridad que rige nuestra sociedad, la ausencia de color y por tanto la ausencia de vida», puntualiza el grafitero. Los ojos verdes son «el veneno que impregna una sociedad intoxicada», agrega el joven.

Y no pintan brazos ni boca en las sombras, porque denuncian que muchas personas no son capaces de tomar acciones contra esas injusticias sociales. «Tantos ojos mirando y nadie dice nada», concluye como seña de identidad de los grafitis.