El eterno conflicto de las aguas turbias de la Albufera

Llega el buen tiempo, la temporada alta de las zonas de baño de las playas del sur de Valencia y, de inmediato, se abre uno ... de los 'melones' del verano: la apertura de las compuertas de las golas de la Albufera que tiñen de suciedad las aguas antes cristalinas de El Perellonet y El Perelló en las horas del baño.

El tema no es nuevo, se trata del eterno conflicto de las aguas turbias de la Albufera que surge cuando los bañistas acuden a las playas a refrescarse del calor sofocante, pero el pasado fin de semana los vecinos y usuarios de las playas de El Perellonet y El Perelló ya pusieron el grito en el cielo por el mal estado de las aguas, con suciedad y con un color verde fluorescente que hizo que muchos asistentes plegaran las sombrillas y las toallas y se fueran.

El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, tras conocer lo sucedido, de inmediato envió una instancia a la Junta de Desagüe, colectivo arrocero que gestiona la apertura de las compuertas de la gola de Pujol y de El Perellonet para recordarle que deben respetar los horarios de apertura de compuertas que hay fijados antes de que el asunto se convierta en una guerra abierta.

Gosálbez comunicó al principio de esta semana que «la concejalía de Devesa-Albufera ha solicitado formalmente a la Junta de Desagüe que cumpla estrictamente la normativa autonómica sobre la apertura de compuertas en el entorno del Parque Natural de la Albufera, especialmente durante la temporada estival, para evitar afecciones al uso público de las playas».

Desde el primer minuto, el edil ha querido dejar claro que «el Ayuntamiento de Valencia invierte importantes recursos públicos en garantizar la calidad de nuestras playas durante el verano. No tiene sentido que todo ese esfuerzo en limpieza, seguridad, vigilancia y socorrismo se vea anulado por decisiones que contradicen la normativa vigente».

Igualmente el edil advirtió que «la Junta de Desagüe recibe 50.000 euros anuales de dinero público y tiene la responsabilidad de actuar con transparencia y coordinación institucional».

Desde la Junta de Desagüe, su portavoz, José Fortea, ha asegurado esta mañana que «el agua de la Albufera tiene que entrar y salir, si se para, se putrefacta» y no ha querido entrar en más razonamientos.

En varias ocasiones desde esta Junta de Desagüe se ha detallado que hay veces que no se puede hacer la apertura en los horarios marcados porque depende de los vientos, no puede entrar agua del mar a la Albufera e incluso se alega que la temperatura del agua del lago ya supera los 27 grados y hay que evitar que suba más la temperatura para que no afecte al agua. Y a todo ello se suma que la dana del 29 de octubre destrozó las motas que se acaban de reconstruir y se alega que una subida del nivel del agua las podría destruir de nuevo.

Pero no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Valencia está haciendo un esfuerzo titánico para recuperar la Albufera e insistir en la necesidad de que se declare Reserba de la Biosfera, un reconocimiento que defiende y promociona el periódico LAS PROVINCIAS poniendo en valor el lago con iniciativas como el simposio por la Albufera que tendrá lugar los días 18, en horario vespertino, y el 19 de junio en l'Oceanogràfic, cita decisiva para poner al parque otra vez en pie y que contará con la presencia de científicos, responsables empresariales y dirigentes políticos.

Evidentemente es difícil hacer compatible los intereses de los agricultores y del turismo, pero hay una orden de la Generalitat Valenciana, la 5/2018 donde en el artículo 1.3, deja claro que en época estival «con el find e evitar afecciones innecesarias a las playas próxomas, las compuertas se abrirán preferentemente en horario nocturno y siempre después de las 19 horas y se cerrarán antes de las 6 horas de la mañana».

Reunión para buscar acuerdos

Con este telón de fondo, cabe destacar que este jueves el concejal de Devesa-Albufera ha convocado a una reunión a todas las partes implicadas. Ha convocado un encuentro con los vecinos y también con los representantes de la Junta de Desagüe en la sede del antiguo colegio de El Perellonet, junto a la alcaldía, pero según fuentes consultadas, el pasado año no acudió este último colectivo. Faltará ver si esta vez asisten para buscar un acuerdo.

En esta reunión el edil recordará que hay unos horarios que respetar y que en caso de haerlo en un horario diferente y por fuerza mayor habría que estar justificado e informado.

Por otro lado, cabe destacar que el grupo de vecinos que en años anteriores ha realizado la recogida de firmas para pedir que se tome cartas en el asunto sí asistirá a la reunión. «La Junta de Desagüe tiene que respetar los horarios y desde la dana no se está haciendo y la mancha se extiende por toda la playa, no sólo en un tramo, porque no sabemos cuántas horas abren las compuertas y nos parece una sobrada que digan que se muevan los bañistas y vayan metros más lejos», señala un portavoz.

Eso sí, reconocen que el Ayuntamiento, «con el actual gobierno está más receptivo al tema, está limpiando las playas y el año pasado recordaron las normas de los horarios, pero la actitud de abrir cuando quieren genera impactos negativos tanto en los bañistas como en las familias que viven de la hostelería, porque la gente no vendrá». Indican que «salen peces muertos, botellas de productos del campo y eso no se puede consentir». Por eso apuntan que esperan a ver si en esta reunión se alcanzan acuerdos y se respetan los horarios «porque si no es así, no descartamos volver a recoger firmas o incluso exigir que se sancione a los que no cumplen las normas».