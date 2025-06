Catalá insta a la Junta de Desagüe a llegar a acuerdos para que se cumplan los horarios de aperturas de las compuertas de las golas

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha hecho eco de las molestias manifestadas por los vecinos y usuarios de la playa de El ... Perellonet que se quejaron de que este fin de semana el agua ya vivió un primer episodio de teñirse de verde por la apertura de las compuertas de la gola. Sobre este asunto, Catalá insta, como ya hizo este lunes el concejal de Devesa-Albufera,José Gozálbez, a que se cumplan los horarios de apertura de las compuertas en horarios nocturnas o al menos a partir de las 19 horas.

A la pregunta de por qué no toma las riendas del control de las compuertas el propio Ayuntamiento de Valencia o la Generalitat, Catalá ha respondido: «Porque tenemos una Junta de Desagüe, por la tradición, y por la relación entre la Junta de Desagüe y el Ayuntamiento siempre ha sido positiva y se han llegado a acuerdos».

La alcaldesa ha añadido que está convencida «de que los acuerdos se pueden materializar en condiciones de normalidad».

Acto seguido ha recordado que ella misma es «una de las que sufre las condiciones del agua», porque veranea por la zona. Sé que es molesto, es lo mismo que dije con los restos de caña que han quedado tras la dana en la arena. Lo vivo en primera persona, sé que es molesto y sé que es complicado, pero ayer el concejal de Devesa-Albufera ya dijo que había trasladado una petición a la Junta de Desagüe y siempre hemos tenido una relación magnífica y hemos llegado a acuerdos. Y estoy convencida de que llegaremos a acuerdos«.

Los vecinos exigen soluciones para el agua verde y las cañas

Cabe destacar que, además, este jueves por la tarde el concejal de Devesa-Albufera ha convocado una reunión con los vecinos de El Perellonet en las antiguas instalaciones del colegio para hablar de este tema de apertura de compuertas y de las condiciones del agua de la playa con los vecinos de la pedanía afectada.

Desde la asociación de vecinos, Chelo Zorrilla, explica que «sabemos que hay veces que las compuertas no se pueden abrir si hay viento y corrientes o si hace viento de levante, y que la Albuera tiene unas necesidades, pero queremos tratar el tema».

De igual modo, Zorrilla, también ha hecho referencia al problema de las molestas cañas y opina que «la cuestión no es que las cañas las esté sacando todos los días el mar, eso no es cierto. Lo que ocurre es que el tractor que pasa por la arena hace limpieza superficial, pero esos fragmentos de cañas llevan siete meses en la arena».

Opina que «si la máquina no tiene capacidad para retirarlas, que se haga manual y añade que »no me sirve la excusa de que no pueden llevar maquinarias por la cria de los chorlitejos, porque estos ponen los huenos en las dunas, no en la orilla y, además, si pasad todos los días un tractor, ómo no pueden pasar alguna maquinaria que lo retire«.