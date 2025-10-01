Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas y visitantes del lago de la Albufera tras el día de lluvía. Jesús Signes

La doble cara del temporal para la Albufera

La lluvia permite regenerar el caudal del lago pero preocupa a los arroceros por el exceso de agua para la cosecha, que se suma a la plaga del hongo, y deja sin faenar a los pescadores, preocupados por los sedimentos arrastrados

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:28

A toda máquina, así han trabajado desde el pasado sábado y hasta la madrugada de este martes los motores de desagüe de la Albufera para ... bajar el nivel de agua en el lago por las intensas lluvias, y así evitar mayores daños en los arrozales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La doble cara del temporal para la Albufera

La doble cara del temporal para la Albufera