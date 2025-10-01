La doble cara del temporal para la Albufera

A toda máquina, así han trabajado desde el pasado sábado y hasta la madrugada de este martes los motores de desagüe de la Albufera para ... bajar el nivel de agua en el lago por las intensas lluvias, y así evitar mayores daños en los arrozales.

Con la mirada todavía puesta en el cielo, porque hasta las 18 horas hay un 70% de probabilidad de precipitaciones, el temporal tiene una doble cara, con efectos beneficiosos para la renovación del agua, pero más perjudiciales para sectores como el arrocero.

Desde la Conselleria de Territorio que dirige Vicente Martínez Mus, explican que las lluvias «no han producido daños significativos en las infraestructuras de uso público del parque natural, pero sí que han tenido una afección al entorno».

Eso sí, detallan que ante la previsión de que venían lluvias, desde el domingo día 28 se hizo un trabajo coordinado desde la Conselleria de Medio Ambiente, la Junta de Desagüe y el Ayuntamiento de Valencia.

Lago de la Albufera y el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, en la visita a las compuertas de las golas. Jesús Signes / Ayto. Valencia

Así, indican que como medida de prevención se decidió activar los bombeos de las golas del Pujo y de El Perellonet desde el domingo. «El objetivo era reducir el nivel del lago ante una previsible crecida durante las siguientes horas para que el impacto en el parque natural y los cultivos fuera el menor posible».

Por eso, detallan desde la conselleria, que en el momento del inicio del bombeo el nivel del lago era de 14 centímetros y se había finalizado con 10 centímetros.

A lo largo del día 29, añaden estas mismas fuentes, se mantuvieron las acciones de bombear agua hacia el mar, e incluso se procedió a la apertura de las compuertas, cuando el nivel del mar lo permitía, ya que durante la jornada también se recogieron grandes cantidades de agua en zonas cercanas al mar y en el entorno del lago de la Albufera (196 litros en la oficina de gestión).

Más desagües tras alcanzar el lago el nivel de 30 centímetros

Tras las lluvias el nivel del lago es de 30 centímetros, como detallan desde la conselleria, por eso explican que se van a seguir realizando acciones en este sentido hasta estabilizar el nivel porque lo que peligroso para la Albufera es que esté por debajo de 10 centímetros de forma continuada, pero la bajada preventiva que se hizo hasta 9 cm fue en previsión es que con las lluvias iba a subir el nivel notablemente.

Por su parte, el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, también ha supervisado este martes el estado de la Gola de Pujol (El Saler) y la Gola de El Perellonet tras la activación de medidas preventivas ante la alerta roja por lluvias en Valencia. El edil ha puesto en valor la importancia de anticiparse a los episodios meteorológicos adversos.

«Cuando se trata de proteger vidas y preservar la Albufera, la anticipación marca la diferencia. Por eso, el domingo activamos medidas preventivas para ganar tiempo, aumentar la capacidad del lago y minimizar cualquier riesgo antes de que la lluvia cayera con fuerza», señala.

Tras la comunicación del equipo municipal de prevención de emergencias, se verificó el nivel del lago a través del Sistema de Datos del Agua (SDA), que marcaba 14 centímetros en ese momento. Y recuerda que con esa información y la previsión meteorológica, desde el Servicio de Devesa-Albufera se contactó con la Junta de Desagüe para ordenar la puesta en marcha de las turbinas de desagüe, aumentando así la capacidad del lago.

El Ciclo Integral del Agua ejecutó la activación entre las 21 horas del domingo 28 y las 7 horas del lunes 29. Gracias a esta medida, a las 8.50 horas del lunes 29 el nivel del lago había descendido a 9 centímetros, confirmando la eficacia de la actuación.

«La vigilancia permanente, el trabajo coordinado y la toma de decisiones rápidas nos han permitido anticiparnos, rebajar el nivel del lago y afrontar el episodio de lluvias con más garantías para nuestros vecinos y nuestro entorno natural», ha concluido Gosálbez.

Oxigenación del agua y bajada de temperatura

Sobre la entrada masiva de agua en el lago, desde la conselleria de Medio Ambiente aseguran que, «a falta de un análisis en profundidad de las lluvias, el agua es buena para el lago».

Es más, añaden que es positiva «después del verano que se ha pasado, con temperaturas récord que han obligado a tomar medidas extraordinarias, como permitir abrir las compuertas durante el día. Las lluvias permiten renovar el agua del lago y disminuir la temperatura».

Desde la Junta de Desagüe, entidad del parque natural que realiza la apertura de compuertas de las golas, su presidente, José Fortea confirma que el trabajo preventivo desde el sábado ha sido constante. «Se activaron las bombas y se abrieron las compuertas, si bien hay ratos que quería recoger el agua el mar y otras que no».

Fortea describe que a la altura de El Perelló, «el lunes, en media hora, el nivel del agua pasó de 7 a 31 centímetros, pero esta mañana de martes el nivel ya estaba a 17. En las golas de El Perellonet y Pujol, el nivel llegó a más 26 y ha estado toda la noche desaguando y ha bajado hasta los 16 o 17 centímetros».

Mal momento: queda el 45% de campos por segar

Si bien el agua nueva que ha entrado servirá para oxigenar el lago y que haya corriente, la lluvia también tiene una cara menos amable. Como detalla Fortea, que tiene muchos campos de arroz, quedaba todavía entre un 40% y 45% de campos por segar en Sueca y también en Cullera. La lluvia nos ha pillado cuando todavía no habíamos terminado la siega«.

Añade que hay campos de arroz «que están anegados y el agua tapa las espigas en las zonas más bajas».

Campos de arroz, con agua de lluvia estancada. Jesús Signes

Por eso, este arrocero detalla que «hasta dentro de cuatro o cinco días no se podrá entrar en los campos a acabar de segar, y veremos con qué nos encontramos».

También indica que todo ello se suma «a la pérdida de la cosecha que han sufrido por culpa de la pyricularia, enfermedad fúngica de los arrozales, que ha supuesto una merma del 25% o 30% y ahora el agua en los campos era lo que faltaba».

Y suma otro problema: «Antes el arroz se vendía a 70 céntimos, luego bajó a 60 y ahora a 42 céntimos por culpa de las multinacionales». Y no hay que olvidar que son varios los arroceros que tuvieron que dejar perder las plantaciones por el barro y el agua que llegó a los campos por la dana.

Agua roja y pescadores dos días sin pescar

Otro sector que también tiene mucho de qué hablar es el de los pescadores de El Palmar. «Está claro que es bueno que entre agua para regenerar el agua y que se oxigene, pero también tenemos que decir que estos días, con la lluvia, ha entrado agua de los barrancos de color rojizo de la tierra y eso no es bbueno para la pesca. Lleva tierra y el pez se lo acaba comiendo», explica José Caballer, presidente de la cofradía de pescadores de El Palmar.

Afirman que no es como la dana, que ha sido una bajada de agua con tierra puntual de estos días, «pero habrá que ver si se va al final el color rojizo o no. Hasta que no salgamos a faenar no lo sabremos».

Lo que sí tienen claro es que estos días, de forma directa sí se han visto afectados porque no han podido salir a faenar. «Las pérdidas por no poder salir ni el lunes ni este martes, entre los pescadores que no pueden ir al lago, la lonja, los trabajadores y la Seguridad Social puede rondar los 5.000 euros».

Asegura que ahora tendrán que estar pendientes, por un lado de ver si el agua rojiza se va al mar y, por otro, si al abrir las compuertas peces como el llobarro o la anguila entra en el lago, que sería lo positivo.