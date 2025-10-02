La doble cara para comercios y vecinos de la calle Alicante: «estas obras han sido una vergüenza»

Alivio. Eso sienten algunos de los vecinos y comerciantes del entorno de las obras en la calle Alicante. La circulación volverá este viernes alrededor de ... la plaza de Toros de Valencia y muchos lo celebran. Sin embargo, otros aún deberán padecer más, pues cabe recordar que la calle Alicante al completo no se despejará hasta final de año, cuando finalicen todas las obras. Mientras los comercios de la calle Castellón celebran la reapertura parcial de la vía, los de calle Alicante agonizan: «Estas obras han sido una vergüenza«.

Esta apertura une el tráfico de la calle Xàtiva con la calle Castellón a través de la calle Alicante. Esto quiere decir que las obras finalizan parcialmente, alrededor de la plaza de Toros. Sin embargo, como siguen los trabajos del paso subterráneo, el resto de la vía que llega hasta Gran Vía no se abrirá definitivamente hasta diciembre de 2025, cuando finalicen todos los trabajos.

Con este contexto, el vecindario de la zona parece mostrar una doble cara tras el anuncio de la reapertura de un primer tramo en el barrio. Los comercios de la calle Castellón al fin verán desaparecer las vallas y el molesto sonido de las obras se escuchará cada vez más lejos. «Imagina lo que significa que terminen unas obras que llevan aquí desde hace tres años», comentaba la encargada de un bar próximo con una sonrisa en la cara. La terraza de su establecimiento se encuentra justo al lado de las vallas que delimitan los trabajos, por lo que los clientes «no se encuentran especialmente cómodos con esta situación».

Del mismo modo, vecinos del entorno aseguraban que «por fin vamos viendo la luz y poco a poco recuperamos la normalidad». Una normalidad que compartían los dueños de una tienda de vinilos, también de la calle Castellón. «Han sido tres años muy duros, imagina cómo estamos al ver que por fin se acaba», aseguraban.

Sin embargo, en la calle Alicante el sufrimiento aún perdura. La situación es agónica, así que el dueño de una tienda de ropa deportiva no se corta a la hora de hablar de los trabajos. «Estas obras son una mierda. Llevamos tres años así y nos han hundido. Muchos comercios han tenido que cerrar», indicaba. Y es que la calle entera no estará abierta hasta final de año, por lo que a algunos todavía les toca sufrir un poco más.

De hecho, la opinión de los vecinos acerca de los trabajos sí coincidía, indistintamente de si eran de la calle Castellón o Alicante. Los trabajadores de la tienda de vinilos han calificado los trabajos de «vergüenza». Des el establecimiento aseguraban que cuando comenzaron las obras con el gobierno del Rialto, «nos cerraron el entorno de la puerta de nuestro establecimiento porque usaban la calle Castellón de carga y descarga. Cuando el nuevo gobierno vio la situación lo cambiaron enseguida. Aún así ha durado demasiado tiempo, y muchos comercios han cerrado».

Por su parte, el gerente del comercio de ropa deportiva aseguraba que «es una obra interminable. Cuando parecía que avanzaban los trabajos resulta que se les ocurrió hacer el túnel subterráneo más grande para que en el futuro quepa el metro», explicaba el vecino, que seguía, «sinceramente, en 150 años no vamos a ver pasar el metro desde Alicante a calle Xátiva. ¿De verdad creemos que conseguirán llevar el metro hasta el Mercat Central o Pont de Fusta? ya se sabe cuánto tardan estas obras, para la parada de Alacant tuvimos que esperar 10 años».

Así, los vecinos lamentaban que las obras «están durando demasiado y han acabado con comercios de la zona. Estos trabajos han sido una chapuza», terminaban.