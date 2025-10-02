Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La polémica del 'síndrome posaborto', los matices de un diagnóstico que no existe
Aspecto actual del tramo de la calle Alicante que reabre este viernes. Irene Marsilla

La doble cara para comercios y vecinos de la calle Alicante: «estas obras han sido una vergüenza»

Vecinos de la calle Castellón celebran la vuelta de la circulación mientras los de calle Alicante tendrán que esperar hasta final de año: «Esta obra es una mierda»

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:57

Comenta

Alivio. Eso sienten algunos de los vecinos y comerciantes del entorno de las obras en la calle Alicante. La circulación volverá este viernes alrededor de ... la plaza de Toros de Valencia y muchos lo celebran. Sin embargo, otros aún deberán padecer más, pues cabe recordar que la calle Alicante al completo no se despejará hasta final de año, cuando finalicen todas las obras. Mientras los comercios de la calle Castellón celebran la reapertura parcial de la vía, los de calle Alicante agonizan: «Estas obras han sido una vergüenza«.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 La Guardia Civil encuentra objetos personales de Beatriz Guijarro en el paraje donde hallaron el cadáver calcinado
  3. 3 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  4. 4 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  5. 5

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  6. 6

    Disney busca trabajadores en Valencia
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  10. 10 «Es imposible que si es Bea haya muerto de forma accidental, no me lo creo, es todo muy raro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La doble cara para comercios y vecinos de la calle Alicante: «estas obras han sido una vergüenza»

La doble cara para comercios y vecinos de la calle Alicante: «estas obras han sido una vergüenza»